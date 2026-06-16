Ukrainos dronas sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Maskvoje

Ukraina pareiškė, kad ši ataka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpuolis įvykdytas praėjus dienai po to, kai Kyjivas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomą stačiatikių vienuolyną Kyjive.
„Pastarąją parą tęsėsi priešo dronų atakos prieš Maskvą. Vienas iš dronų apgadino Maskvos naftos perdirbimo gamyklos objektą. Aukų nėra“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Maskvos meras Sergejus Sobianinas.
Pasak S. Sobianino, antradienį virš Maskvos buvo perimta 60 dronų. Valstybinė naujienų agentūra TASS šią ataką pavadino viena didžiausių šiais metais prieš Rusijos sostinę.
Vietos pareigūnai nurodė, kad pietrytinė Kapotnios teritorija, kurioje įsikūrusi energetikos milžinei „Gazprom“ priklausanti gamykla, buvo uždaryta eismui.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad už smūgį atsakingas Kyjivas.
„Šį kartą Maskvos regionas pajuto Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumų pasiekiamumą. Pataikyta į naftos perdirbimo gamykla už 500 kilometrų“, – teigė jis socialiniuose tinkluose.
V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti virš daugiabučių skrendantis dronas, pataikantis į pramoninę zoną ir sprogstantis šalia raudonai balto kamino.
„Tai teisingas atsakas į Rusijos smūgius ir į užsitęsusį karą, kuris turi būti baigtas“, – sakė V. Zelenskis.
Nuo puolimo pradžios 2022 metais Rusija beveik kasdien apšaudo Ukrainą dronais ir raketomis.
Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje, reguliariai atakuodamas naftos perdirbimo įmones ir eksporto centrus, siekdamas sumažinti gyvybiškai svarbias pajamas iš iškastinio kuro, kuriomis finansuojami Maskvos karo veiksmai.