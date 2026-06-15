Ukrainos dronų ataka Rusijos Tulos mieste: žuvo trys žmonės

„Šiąnakt Tulos miesto gyvenamasis sektorius patyrė dronų ataką“, – platformoje „Telegram“ nurodė Dmitrijus Miliajevas.
„Deja, pirminiais duomenimis, žuvo trys žmonės. Dar trys, įskaitant vienerių metų vaiką, buvo sužeisti“, – teigė jis.
Per Ukrainos dronų ataką Rusijos Tulos mieste, esančiame maždaug už 200 kilometrų į pietus nuo Maskvos, žuvo trys žmonės, o dar trys buvo sužeisti, pirmadienį pranešė regiono gubernatorius.
„Šiąnakt Tulos miesto gyvenamasis sektorius patyrė dronų ataką“, – platformoje „Telegram“ nurodė Dmitrijus Miliajevas.
„Deja, pirminiais duomenimis, žuvo trys žmonės. Dar trys, įskaitant vienerių metų vaiką, buvo sužeisti“, – teigė jis.