 Ukrainos dronų ataka Rusijos Tulos mieste: žuvo trys žmonės

Ukrainos dronų ataka Rusijos Tulos mieste: žuvo trys žmonės

2026-06-15 07:04
BNS inf.

Per Ukrainos dronų ataką Rusijos Tulos mieste, esančiame maždaug už 200 kilometrų į pietus nuo Maskvos, žuvo trys žmonės, o dar trys buvo sužeisti, pirmadienį pranešė regiono gubernatorius.

<span>Ukrainos dronų ataka Rusijos Tulos mieste: žuvo trys žmonės</span>
Ukrainos dronų ataka Rusijos Tulos mieste: žuvo trys žmonės / Alina Smutko / REUTERS nuotr.

„Šiąnakt Tulos miesto gyvenamasis sektorius patyrė dronų ataką“, – platformoje „Telegram“ nurodė Dmitrijus Miliajevas.

„Deja, pirminiais duomenimis, žuvo trys žmonės. Dar trys, įskaitant vienerių metų vaiką, buvo sužeisti“, – teigė jis.

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