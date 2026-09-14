Ukrainos geležinkelių vadovas: Rusijos atakos prieš šalies geležinkelius intensyvėja kas savaitę

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją bandymu „suluošinti ekonomiką ir sugriauti žmonių gyvenimus“ stiprėjančiais smūgiais civilinei infrastruktūrai, įskaitant geležinkelius.
Šalies oro erdvė yra uždaryta nuo pat Rusijos invazijos pradžios.
Geležinkelis tapo gyvybiškai svarbia jungtimi, padedančia pervežti žmones, įskaitant atvykstančius užsienio lyderius, diplomatus ir pagalbos darbuotojus, taip pat krovinius bei atsargas karui.
„Prasidėjo praktiškai nepertraukiama smūgių prieš geležinkelį kampanija, – AFP sakė Ukrainos geležinkelių vadovas Oleksandras Percovskis. – Ji auga eksponentiškai. Kiekvienas mėnuo, kiekviena savaitė paprastai būna prastesnė už ankstesnę.“
NATO narė Lenkija sekmadienį pranešė, kad Rusija smogė geležinkelio lokomotyvui Ukrainos teritorijoje, maždaug už dviejų kilometrų nuo bendros sienos.
Keliomis dienomis anksčiau Kyjivo pareigūnai pareiškė, kad rusų taikiniu tapo sienos kirtimo punktai pasienyje su Moldova.
Vien rugpjūtį visoje Ukrainoje buvo užpulta apie 40 lokomotyvų, interviu AFP sakė O. Percovskis.
Iš viso per karą nukentėjo apie 400 lokomotyvų.
Kaip naują eskalaciją jis įvardijo tai, kad Rusija dabar pradėjo smūgiuoti tinklo dalims vakaruose, toli nuo fronto linijos, kaip nutiko per savaitgalio ataką prieš traukinį netoli Lenkijos sienos.
Pasak jo, šis išpuolis buvo arčiausiai ES sienos iki šiol įvykdyta ataka.
„Jie mėgina ir toliau bandyti visų nervus (...) Siunčiamas signalas, kad Ukrainos teritorijoje nėra saugios zonos“, – sakė O. Percovskis.
Paklaustas apie šį smūgį, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį pareiškė, kad Rusija ir toliau smogs taikiniams visoje Ukrainoje.
Kilus didesnei atakos grėsmei, Ukrainos traukiniai yra stabdomi ir evakuojami, o keleiviai valandų valandas stovi laukuose ir miškuose palei bėgius, kol praeina pavojus.
Per išpuolį prieš traukinį, laukusį, kol galės kirsti Lenkijos sieną, niekas nenukentėjo, nes keleiviai buvo evakuoti prieš pat smūgį.
O. Percovskis įspėjo, kad Rusijos pajėgumai didėja.
„Jų gebėjimas tiksliai smogti riedmenims ir panašiems taikiniams akivaizdžiai plečiasi“, – teigė jis.
„Visi jaučia, kad jų techninės galimybės auga autonomiškumo, elektroninės kovos sistemų įveikimo ir nuotolio, iš kurio jie gali šaudyti, požiūriu“, – kalbėjo jis.
Nuo invazijos pradžios per Rusijos smūgius atlikdami pareigas žuvo 62 geležinkeliečiai.
Kyjivas dabar baiminasi, kad šie smūgiai yra tik dalis kampanijos, nukreiptos prieš Ukrainos ekonomiką.
Suaktyvėjusios atakos prieš geležinkelius rengiamos po kelis mėnesius trukusių smūgių laivybai Juodojoje jūroje, taip pat po atakų prieš sandėlius, žemės ūkį, transporto mazgus bei logistikos centrus aplink Kyjivą ir visoje šalyje.
„Viena vertus, tai susiję su ekonomika – visas šis smūgių kompleksas prieš mus, mūsų klientus, metalurgijos sektorių, uostus, infrastruktūrą“, – sakė O. Percovskis.
„Kita vertus, siekiama palaužti žmonių dvasią: įskiepyti mintį, kad jie pamiršti, kad transporto ryšiai nutraukti, kad jie nebėra didesnės šalies dalis“, – pridūrė jis.