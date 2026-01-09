Ukrainos oro pajėgos: Rusija greičiausiai paleido balistines raketas į Lvivo sritį iš Kapustin Jaro

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų vadovybės Ryšių departamento vadovas pulkininkas Jurijus Ihnatas.
„Tikėtina, kad raketos paleistos iš Kapustin Jaro. Pirminiai pranešimai rodo sprogimus Lvivo srityje. Informacija tikslinama“, – sakė jis.
Karinės oro pajėgos pranešė, kad ketvirtadienį prieš pat vidurnaktį visoje Ukrainoje buvo paskelbtas Rusijos balistinių raketų, paleistų iš Kapustin Jaro bandymų poligono, pavojus. Lvivo srityje griaudėjo sprogimai. Informacija tikslinama.
Lvivo atakai rusų panaudota balistinė raketa skrido 13 tūkst. kilometrų per valandą greičiu, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų Vakarų oro vadovybė. Per ataką panaudotos raketos tipas bus nustatytas ištyrus visus jos komponentus, priduriama pranešime.
Remiantis ankstesniais pranešimais, ketvirtadienio vakarą Lvive buvo girdėti sprogimai, gaudė oro pavojaus sirenos. Priešas smogė į ypatingos svarbos infrastruktūros objektą.