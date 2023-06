Ukrainos prezidentas: per karą žuvo mažiausiai 500 vaikų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį sakė, kad per metus ir tris mėnesius trunkantį Rusijos karą žuvo mažiausiai 500 ukrainiečių vaikų.

Šį skaičių prezidentas paskelbė kelios valandos po to, kai gelbėtojai po neseniai Rusijos suduoto smūgio sekmadienį Dnipro mieste iš griuvėsių ištraukė dvejų metų mergaitės palaikus.

V. Zelenskio pareiškime sakoma, kad Rusijos ginklai ir neapykanta kasdien naikina ukrainiečių vaikų gyvenimus. „Daugelis jų galėjo tapti garsiais mokslininkais, menininkais, sporto čempionais, prisidėti prie Ukrainos istorijos“, – sakė jis.

V. Zelenskio teigimu, neįmanoma nustatyti tikslaus per karą žuvusių vaikų skaičiaus, nes karo veiksmai tęsiasi, be to, kai kurias Ukrainos teritorijas yra okupavusi Rusija.

„Privalome laikytis ir laimėti šį karą! – sakė prezidentas. – Visa Ukraina, visi mūsų žmonės, visi mūsų vaikai turi būti laisvi nuo Rusijos teroro!“

Ankstyvą sekmadienį gelbėtojai daugiabučio namo griuvėsiuose Dnipro priemiestyje, rado dvejų metų vaiko kūną.

Regiono gubernatorius Serhijus Lysakas sakė, kad per šeštadienio išpuolį, per kurį buvo apgadinti du gyvenamieji pastatai, tarp 22 sužeistų žmonių buvo penki vaikai.

Sekmadienį Rusijos pajėgos surengė daugiau dronų ir sparnuotųjų raketų atakų, taikydamiesi į įvairias šalies vietoves, taip pat ir sostinę Kyjivą.

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad šalies priešlėktuvinė gynyba numušė tris iš penkių „Shahed“ savaime sprogstančių dronų ir keturias iš šešių paleistų sparnuotųjų raketų.

Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas sakė, kad dvi raketos pataikė į karinę oro bazę Kropivnyckyje, centrinėje Ukrainos Kirovohrado srityje. Jis nepranešė, kokią žalą jos padarė.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per smūgius į Ukrainos aerodromus kariškiai sunaikino Ukrainos karo lėktuvus ir amunicijos sandėlius, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

Rusijos kariuomenė pranešė, kad pastarosiomis dienomis sudavė keletą smūgių Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemoms, oro bazėms ir kariuomenės sandėliams. Tolimojo nuotolio smūgiai vykdomi tuo metu, kai Ukraina ruošiasi ilgai lauktam kontrpuolimui, kuriuo tikisi atkovoti daugiau teritorijos.

Ukrainos pajėgos, kaip manoma, vykdydamos operacijas, kuriomis siekiama palengvinti planuojamą kontrpuolimą, toliau spaudė Rusijos pajėgas Rytų Bachmute, kurį Maskva praėjusį mėnesį po ilgiausio ir kruviniausio karo mūšio ėmė kontroliuoti.

Kitur kartu su Ukrainos pajėgomis kovojančios rusų grupės pareiškė, kad pastarosiomis dienomis pradėjo naujus išpuolius Rusijos Belgorodo srityje, kuri ribojasi su Ukraina. Viena iš grupių, Rusijos savanorių korpusas, sekmadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti tariamas reidas į šią sritį.

„The Associated Press“ negalėjo nepriklausomai patikrinti vaizdo įrašo autentiškumo.

Ankstesnius išpuolius Belgorode, dėl kurių Rusijos pareigūnai buvo priversti evakuoti tūkstančius vietos gyventojų, kai kurie stebėtojai vertino kaip Ukrainos pastangas atitraukti Maskvos dėmesį ir išplėsti savo pajėgas prieš planuojamą kontrpuolimą.

Belgorodo gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pranešė, kad sekmadienį ukrainiečiai vėl apšaudė pasienio miestą Šebekiną, dėl ko kilo keli gaisrai.

Kryme, kurį Rusija 2014 metais neteisėtai aneksavo, regiono lyderis Sergejus Aksenovas pranešė, kad ankstų sekmadienį Ukrainos dronas atakavo Džankojų. Jis teigė, kad penki atakuojantys dronai buvo numušti, o keturi kiti užstrigo ir buvo priversti nusileisti, ir pridūrė, kad aukų nebuvo.

Paskutiniai Rusijos antskrydžiai Ukrainos miestuose sukėlė naują susirūpinimą dėl civilių gyventojų saugumo, kai pareigūnai paskelbė, kad beveik ketvirtadalis iš 4 800 patikrintų priešlėktuvinių slėptuvių buvo užrakintos arba netinkamos naudoti.

Kyjive 44 proc. iš 1 078 slėptuvių buvo sandariai uždarytos arba netinkamos naudoti, sekmadienį pranešė strateginės pramonės ministras Oleksandras Kamyšinas.

Oficialus pranešimas buvo paskelbtas po to, kai ketvirtadienį per Rusijos raketų antskrydį Kyjive mirė 33 metų moteris, laukusi prie užrakintos slėptuvės.

Sostinės prokurorai pranešė, kad atliekant baudžiamąjį tyrimą dėl moters mirties buvo sulaikyti keturi asmenys, kurie buvo įvykio vietoje, kai ji ir kiti asmenys laukė, kol galės patekti į užrakintą slėptuvę. Apsaugos darbuotojas, kuris, kaip įtariama, neatrakino durų, liko suimtas. Kitiems trims asmenims, įskaitant vietos pareigūną, paskirtas namų areštas.

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad miesto valdžia, sudariusi galimybę internete teikti informaciją, per dieną sulaukė daugiau kaip tūkstančio skundų dėl užrakintų, netvarkingų slėptuvių ar jų trūkumo.