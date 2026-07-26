Ukrainos smūgiai okupuotose teritorijose ir pasienio kaime nusinešė šešias gyvybes

Šią vasarą fiksuojamas reikšmingas civilių aukų skaičiaus išaugimas daugiau nei dvejus metus trunkančiame kare.
Rusijos ataka prieš gyvenamąjį namą Ukrainos Charkivo mieste nusinešė dar vieno žmogaus gyvybę, pranešė Kyjivas.
Šie smūgiai įvykdyti praėjus dienai po to, kai abiejose fronto linijos pusėse žuvo 20 žmonių. Kyjivas ir Maskva intensyvina atakas, o diplomatinės pastangos užbaigti 2022 metais Rusijos pradėtą karą yra aklavietėje.
Maskvos kontroliuojamoje Horlivkoje, Rytų Ukrainoje, per Ukrainos dronų ataką žuvo keturi žmonės, pranešė ten veikiančios Rusijos okupacinės institucijos.
Dar vienas žmogus žuvo okupuotoje Chersono srities dalyje, nurodė Maskvos paskirti pareigūnai.
Rusijos pasienio Belgorodo srities institucijos informavo, kad vienas žmogus žuvo nuo Ukrainos drono Smorodino kaime.
Atakos įvyko praėjus dienai po to, kai Maskva pranešė, jog per Ukrainos smūgį okupuotame mieste prie Azovo jūros žuvo dvylika žmonių.
Kyjive Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad gelbėjimo tarnybos dirba prie gyvenamojo namo Charkive, į kurį pataikė Rusijos dronas.
„Tragiška, tačiau vienas žmogus žuvo, o dar devyni buvo sužeisti, tarp jų – du vaikai“, – sakė jis.
„Sostinei buvo smogta balistinėmis raketomis, sužeisti trys žmonės“, – pridūrė V. Zelenskis.
JAV vadovaujamos derybos dėl kovos veiksmų nutraukimo yra įstrigusios. Kremlius okupuoja dideles Rytų ir Pietų Ukrainos teritorijas ir ne kartą pareiškė ketinantis jėga užimti likusią Rytų Ukrainos dalį.