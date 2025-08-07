„United Airlines“ dėl techninės problemos sustabdė skrydžius JAV

Skrydžiai tarp pagrindinių oro uostų buvo sustabdyti daugiau nei valandą, kol inžinieriams pavyko pašalinti sutrikimus.
„Dirbame su klientais, kad jie galėtų pasiekti savo kelionės tikslą po trečiadienio vakarą įvykusio technologinio sutrikimo“, – teigiama oro linijų pranešime.
„Pagrindinė technologinė problema buvo išspręsta ir, nors numatome, kad bus vėlavimų, mūsų komanda stengiasi atkurti įprastą veiklą“, – priduriama jame.
Federalinė aviacijos administracija (FAA), kuri reguliuoja skrydžius Jungtinėse Valstijose, buvo paskelbusi apie skrydžių sustabdymus keliuose didžiuosiuose oro uostuose.
„Žinome, kad „United Airlines“ susidūrė su technologine problema, dėl kurios sutriko jos veikla. Gali būti tam tikrų vėlavimų, kol bus vykdomi taisymo darbai“, – teigiama FAA pranešime.
„Mes pasiūlėme visapusišką paramą, kad padėtume jiems išspręsti skrydžių vėlavimo problemą, ir palaikome glaudų ryšį su „United Airlines“, – priduriama jame.
FAA interneto svetainėje rašoma, kad sutrikimas paveikė Denverio, Niuarko, Hjustono ir Čikagos oro uostus ir tik „United Airlines“ bendrovę.
Šis sutrikimas buvo naujausia Amerikos aviacijos sektoriaus problema.
Praėjusį mėnesį oro linijų bendrovė „Alaska Airlines“ dėl IT problemos kelioms valandoms sustabdė pagrindinių reisų skrydžius.
Prieš tai šiais metais Niuarko oro uoste buvo ne kartą sutrikusios oro eismo valdymo sistemos, kas pakirto keleivių pasitikėjimą sistema.
Sausį netoli Vašingtono Reagano nacionalinio oro uosto (DCA) keleiviniam lėktuvui ore susidūrus su kariškių sraigtasparniu žuvo dešimtys žmonių.
Naujausi komentarai