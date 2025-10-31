 Uraganas „Melissa“ Karibų jūros baseine pražudė beveik 50 žmonių

2025-10-31 07:13
Viljama Sudikienė (ELTA)

Uragano „Melissa“ aukų skaičius ketvirtadienį padidėjo iki beveik 50, pranešė pareigūnai. Smarki audra nusiaubė Karibų salas ir artėjo prie Bermudų. 

Uraganas „Melissa“ Karibų jūros baseine pražudė beveik 50 žmonių / Scanpix nuotr.

Tikimasi, kad Bahamuose potvyniai nuslūgs, nors Kuboje, Jamaikoje, Haityje ir Dominikos Respublikoje gali išlikti aukštas vandens lygis, pranešė JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC).

Karibų jūros saloje Jamaikoje „Melissa“ pražudė mažiausiai 19 žmonių, rodo pirmasis oficialus aukų skaičius, jį ketvirtadienį paskelbė informacijos ministras Dana Morrisas Dixonas.

Pranešta, kad Haityje žuvo 30 žmonių ir vienas Dominikoje, tad bendras aukų skaičius Karibuose išaugo iki mažiausiai 50 ir gali dar didėti.

Uraganas nuslinko į atvirus vandenis, tačiau vėl sustiprėjo iki 2 kategorijos audros ir juda link Bermudų salų grandinės Šiaurės Atlante. Pasak NHC, audros vėjų greitis Majamyje siekia iki 165 kilometrų per valandą.

Antradienį „Melissa“ užgriuvo Jamaiką kaip 5 kategorijos uraganas ir buvo viena stipriausių audrų, kada nors užregistruotų Atlanto vandenyne. Išskirtinai stiprus vėjas ir liūtys sugriovė daugybę pastatų. Jamaikos vyriausybė paskelbė salą nelaimės zona. Audra jau buvo susilpnėjusi, kai pasiekė Kubą, Bahamų salas ir Haitį.

