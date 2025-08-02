Užfiksuoti kruvini susidūrimai su meškomis

Meškos Rumunijoje laisvai klaidžioja tarp žmonių ir mašinų. Pasirodo, automobilių stovėjimo aikštelės pakraštyje padėta dėžutė su maistu šunims ir katėms. Jį palikęs vietos gyventojas sako, kad maitina savo augintinius, tačiau filmuotoje medžiagoje matyti, kaip ėdalus smaguriauja meška.
Miesto valdžia sako, tai daroma specialiai, kad pritrauktų į vietovę turistų.
„Ten buvo padėta labai daug pašaro šunims, išdėlioto taip, kad turistai turėtų galimybę pamatyti, ar neateina lokys“, – sakė vietos meras Sorin Toarcea.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Lokiai čia buvo atklydę birželį, liepą ir rugpjūtį. Išvaryti petardomis, kitą vakarą jie sugrįžo ir vaikščiojo tarp stalų.
Gamtos entuziasto eksperimentas kalnuose parodė, kad meškos prie žmonių prieina tik tada, kai yra viliojamos maistu. Metus lokiai nelietė tuščios palapinės, tačiau vos tik joje buvo palikta žuvimi kvepianti striukė, tuoj pat sudraskė. Netoliese buvusi dėvėtų batų pora liko nepaliesta.
„Neturėtume valgyti šalia palapinės, neturėtume laikyti maisto palapinėje. Reikia įsidėti maistą į kuprinę ir nunešti kuo toliau nuo palapinės, o jei galime, pakabinti ant medžio“, – teigė gelbėtojas Gabrielis Arionas.
Į žygius pasiimtą maistą reikėtų laikyti sandariuose induose, kad jis neskleistų kvapo.
