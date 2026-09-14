Vakarų Australijoje po ryklio užpuolimo hospitalizuotas vyras

Pasak nacionalinio transliuotojo ABC, besiremiančio vietos sveikatos priežiūros institucijomis, vyro būklė yra sunki, bet stabili.
Vietos gyventojams patarta paplūdimio apylinkėse elgtis itin atsargiai.
Australijos mokslininkai mano, kad dėl vis gausesnio žmonių skaičiaus vandenyje ir kylančios vandenyno temperatūros kinta ryklių migracijos keliai, o tai gali prisidėti prie išpuolių padažnėjimo.
Sausį mirė Sidnėjaus uoste plaukiojęs 12-metis berniukas, kuriam įkando ryklys.
Gegužės–birželio mėnesiais per atskirus incidentus žuvo trys narai: du Vakarų Australijoje, trečias – Kvinslande.
Taip pat birželį viename populiariausių Sidnėjaus paplūdimių ryklys užpuolė moterį.
Mokytoja dirbanti moteris praėjusį mėnesį prisiminė, kaip, prieš plėšrūnui įtraukiant ją po vandeniu, sudavė jam kairės rankos smūgį.
Po birželio 13-osios užpuolimo ji buvo panardinta į dirbtinę komą, jai amputuota dalis kairės rankos.
Remiantis duomenų baze apie ryklių ir žmonių susidūrimus, nuo 1791-ųjų Australijoje užfiksuota apie 1,3 tūkst. tokių incidentų, iš kurių daugiau nei 260 baigėsi žūtimi.
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