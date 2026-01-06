Vakarų Japoniją supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas

Japonijos meteorologijos agentūra (JMA) paskelbė, kad, preliminariais duomenimis, 6,2 balo stiprumo žemės drebėjimas užfiksuotas Šimanės prefektūroje šalies šiaurės vakaruose.
Stipriausiai požeminiai smūgiai buvo juntami prefektūros sostinėje Macujėje ir aplinkiniuose miestuose, įskaitant kai kurias vietoves kaimyninėje Totorio prefektūroje.
Agentūra nurodė, kad žemės drebėjimo epicentras buvo maždaug 10 km gylyje sausumoje, ir pridūrė, jog cunamio pavojaus nėra
Kol kas nepranešama nei apie sužeistuosius, nei apie stichijos padarytą žalą.
Branduolinio reguliavimo tarnybos duomenimis, Šimanės atominėje elektrinėje ir regione esančiuose branduoliniuose objektuose jokių nukrypimų nuo normos kol kas nepastebėta.
Japonija, esanti ant keturių pagrindinių tektoninių plokščių vakariniame Ramiojo vandenyno Ugnies žiedo pakraštyje, yra viena tektoniškai aktyviausių pasaulio šalių.
Naujausi komentarai