 Varšuva pateikė kaltinimus 6 vyrams dėl sabotažo Rusijos žvalgybos vardu

2025-08-13 16:22
BNS inf.

Lenkijos nacionalinė prokuratūra trečiadienį paskelbė, kad pateikė kaltinimus šešiems asmenims dėl sabotažo veiksmų Rusijos žvalgybos vardu.

Varšuva pateikė kaltinimus 6 vyrams dėl sabotažo Rusijos žvalgybos vardu / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Kaltinamųjų sąraše – trys lenkai ir trys baltarusiai: Kamilas K., Dawidas P., Lukaszas K., Stepanas K., Andrejus B. ir Jaraslavas S. Pilni jų vardai ir pavardės neskelbiami pagal Lenkijos privatumo įstatymus.

Pasak Nacionalinės prokuratūros atstovo Przemyslawo Nowako, trys iš jų, įtariama, yra atsakingi už 2023 metais šiaurinėje Lenkijos dalyje įsikūrusioje Gdynėje įvykdytus restorano padegimus.

„Šis (padegimas) atnešė 3 mln. zlotų (704,6 tūkst. eurų) nuostolių“, – trečiadienį paskelbtame pareiškime rašė P. Nowakas.

Prokurorai nustatė, kad pernai kovą Stepanas K., Kamilis K., Andrejus B. ir Jaraslavas S., gavę užsienio žvalgybos tarnybų įsakymus, suorganizavo pasikėsinimą sudeginti vieną iš Gdansko sandėlių.

Kitą mėnesį Stepanas K. ir Andrejus B padegė padėklų sandėlį Markuose, Varšuvos pakraštyje.

„Šiuo atveju vyrai taip pat, įtariama, veikė užsienio žvalgybos tarnybų vardu“, – rašė atstovas spaudai.

Be kaltinimų dėl sabotažo veiksmų organizavimo ir vykdymo Lenkijoje, keturiems šios grupės nariams kaltinamajame akte taip pat inkriminuojami nusikaltimai, susiję su ginklų ir narkotikų prekyba, bei kita nusikalstama veika.

Pagal Lenkijos įstatymus, užsienio žvalgybos tarnybos suorganizuoti sabotažo veiksmai baudžiami laisvės atėmimu nuo 10 metų iki gyvos galvos.

