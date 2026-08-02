Vašingtono valstijoje stiprėjant miškų gaisrams tūkstančiams žmonių nurodyta evakuotis

Šioje šiaurės vakarinėje valstijoje, kurioje jau ketvirtus metus iš eilės fiksuojama sausra, išdegė daugiau nei 80,9 tūkst. hektarų plotas.
„Mūsų rekordinė sausra ir stiprus vėjas kelia pavojingas sąlygas visoje valstijoje“, – pareiškime teigė gubernatorius Bobas Fergusonas (Bobas Fergiusonas), pridurdamas, kad iki rugsėjo pabaigos draudžiama deginti ugnį lauke ir vykdyti žemės ūkio deginimo darbus.
„Šie metai jau dabar yra vieni aktyviausių miškų gaisrų metų per visą istoriją, o rugpjūtis dar tik prasidėjo“, – sakė viešųjų žemių komisaras Dave'as Upthegrove'as (Deivas Apdegrouvas).
Laikraštis „Spokesman-Review“ pranešė, kad šeštadienio popietę miško gaisras, pavadintas „Old Trails“, peršoko Spokanų upę ir persimetė į miestą.
Remiantis vyriausybės evakuacijos žemėlapiu, pareigūnai paskelbė aukščiausio lygio evakuacijos įspėjimą „Bėkite dabar“ šiaurinėje Spokano dalyje, paveikusį tūkstančius miesto ribose gyvenančių žmonių.
„Spokesman-Review“ duomenimis, iki šeštadienio 20 val. 20 min. vietos (sekmadienio 6 val. 20 min. Lietuvos) laiku gaisro plotas išsiplėtė iki daugiau nei 1,4 tūkst. hektarų.
Miesto pareigūnai apie nukentėjusiuosius nepranešė.
„Kai saulė nusileis ir vėl patekės, būsime ištikti šoko“, – spaudos konferencijoje sakė generolas majoras Gentas Welshas (Džentas Velšas).
Ekstremaliųjų situacijų valdymo pareigūnai Spokano konferencijų centre įrengė evakuacijos nuo gaisro prieglaudą.
Anksčiau tą pačią dieną Nacionalinė orų tarnyba paskelbė „ypač pavojingos situacijos“ raudonąjį įspėjimą, kuriame oro sąlygų rizika rytinėje Vašingtono dalyje pavadinta „ekstremalia“.
Vašingtono nacionalinė gvardija socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad „skubiai mobilizuoja dalinius“, kad padėtų Spokanui.
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