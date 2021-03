Vengrijoje – vėl rekordinis COVID-19 atvejų prieaugis

Vengrijoje per pastarąją parą nustatyti 9 444 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai – daugiausiai nuo pandemijos pradžios, be to, rekordiškai padidėjo ligoninėse gydomų COVID-19 pacientų skaičius, šeštadienį pranešė šalies sveikatos apsaugos tarnybos.