Vengrija sako esanti pasirengusi priimti Ukrainos taikos derybas

Budapeštas įvardijamas kaip viena iš vietų, kur būtų galima surengti JAV vadovaujamas derybas dėl karo užbaigimo, tačiau Ukrainos ir Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano santykiai yra įtempti nuo tada, kai pastarasis užblokavo Kijevo kelią į ES.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pasakė, kad Budapeštas yra pasirengęs priimti bet kokias taikos derybas.
„Sudarysime tinkamas, teisingas ir saugias sąlygas tokioms taikos deryboms“, – socialiniuose tinkluose transliuojamoje provyriausybinėje laidoje kalbėjo jis.
„Nežinau nė vieno Europos politiko, išskyrus Viktorą Orbaną, kuris šiandien galėtų kaip lygus su lygiu kalbėtis su (JAV prezidentu) Donaldu Trumpu ir (Rusijos prezidentu) Vladimiru Putinu“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė, kad galimos taikos derybų vietos yra Šveicarija, Austrija ir Turkija, išreikšdamas nenorą, kad derybos vyktų Budapešte.
Jis taip pat sakė, jog paprašė D. Trumpo daryti spaudimą Budapeštui, kad šis neblokuotų Ukrainos derybų su ES dėl stojimo į šalių bloką.
Praėjusį mėnesį Vengrijos vyriausybė visoje šalyje iškabino naujus plakatus, kuriuose pasisakoma prieš Ukrainos narystę ES ir tyčiojamasi iš V. Zelenskio.
V. Zelenskis anksčiau yra sakęs, kad 1994 m. Budapešte pasirašytas susitarimas „nebuvo veiksmingas“.
Pagal Budapešto memorandumą Rusija įsipareigojo gerbti Ukrainos, o pastaroji mainais į tai – atsisakyti savo branduolinio ginklo. Šį susitarimą taip pat pasirašė Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė.