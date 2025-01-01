Erdoganas spaudžia Putiną dėl ribotų paliaubų

R. T. Erdoganas Turkmėnijoje surengto aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse pareiškė Kremliaus šeimininkui, kad pastangos nutraukti karą yra vertingos, o „ribotų paliaubų, apimančių energetikos objektus ir uostus, paskelbimas galėtų būti naudingas“, pranešė jo biuras.
Tokios R. T. Erdogano pastabos nuskambėjo po keleto išpuolių prieš su Rusija siejamus tanklaivius Juodojoje jūroje – dalis jų buvo bepiločių orlaivių atakos, už kurias atsakomybę prisiėmė Kyjivas. Dėl to Ankara pažėrė griežtos kritikos, išsikvietė Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius ir perspėjo, kad tokios atakos prilygsta „nerimą keliančiai eskalacijai“.
Turkija, kuri karo metu siekė palaikyti santykius su Maskva ir Kyjivu, kontroliuoja Bosforo sąsiaurį – tai svarbus koridorius Ukrainos grūdų ir rusiškos naftos transportavimui Viduržemio jūros link.
Lapkričio mėnesį R. T. Erdoganas virtualiame Ukrainos sąjungininkų susitikime nurodė, kad paliaubų susitarimas, apimantis energetikos ir uostų infrastruktūrą, yra galimas pagrindas deryboms dėl išsamios taikos sutarties.