Per vieną Rusijos smūgį Ukrainoje sudegė keliolika tūkstančių kiaulių

Per trejus su puse metų trunkantį karą gyvūnai kenčia kartu su žmonėmis. Anksčiau Rusijos smūgiai buvo nukreipti į arklides ir zoologijos sodus.
„Dėl Rusijos bepiločių orlaivių atakos prieš žemės ūkio įmonę Novovodolazkos bendruomenėje Charkivo srityje nugaišo apie 13 tūkst. kiaulių“, – pranešė Ukrainos valstybinė gelbėjimo tarnyba, vienas ūkio darbuotojas buvo sužeistas.
Tarnybos paskelbtose nuotraukose matyti krūvos kiaulių gaišenų apdegusiose pašiūrėse su nuplėštais stogais. Kiaulės buvo laikomos aštuoniuose garduose vos kiek daugiau nei 13 tūkst. kvadratinių metrų plote, per gaisrą visi jie sudegė, pridūrė gelbėjimo tarnyba.
Rugsėjį Kyjivo srityje per didelio masto Rusijos ataką pataikius į jojimo klubą žuvo septyni žirgai. Per karą visoje Ukrainoje nukentėjo zoologijos sodai, per vieną ataką birželį Odesos zoologijos sode buvo užmuštas avinas.