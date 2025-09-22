Kodėl po renovacijos „Norfa“ sostinės „Kometoje“ sulaukė pirkėjų antplūdžio

Kad pirkėjai laukė iš esmės renovuotos „Norfos“ atidarymo, liudija ir netipinis jų elgesys – dėkodami parduotuvės direktorei jai net teikė dovanų. Parduotuvė buvo rekonstruota per rekordiškai trumpą laiką: uždaryta liepos 4 d. ji duris atvėrė rugpjūčio 27-ąją.
„Nors šioje Karoliniškių pusėje yra daug kitų parduotuvių, bet matome, kad „Norfa“ yra labai mėgstama ir buvo laukiama jos atidarymo“, – teigė Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius. Jis primena, kad „Norfa“ „Kometoje“ pradėjo veikti prieš 26 m. – tai buvo antroji tuomet pradėto kurti mažmeninio tinklo parduotuvė.
Per akcijas parduoda ir 5 kartus daugiau
Šios „Norfos“ parduotuvės populiarumą įrodo ir parduodamų prekių kiekiai. Pasak D. Dundulio, prekių išpardavimo metu į parduotuvę akcijinių prekių reikia pristatyti net kelis kartus, o kai kurių – ir 5 kartus daugiau nei į kitas. Karoliniškių mikrorajonas buvo pradėtas statyti 1971 m. Dabar čia gyvena apie 25 000 vilniečių, kurių nemaža dalis – senbuviai.
„Daugelis Karoliniškių gyventojų ir, suprantama, mūsų pirkėjų, yra vyresnio amžiaus. Turime atliepti jų poreikius. Jų vidutinis pirkinių krepšelis gerokai mažesnis nei daugelyje kitų „Norfos“ parduotuvių, bet jie apsiperka dažniau. Mes taip pat labai jaučiame, kada mokamos pensijos, – kalbėjo Jolanta Vanagienė, „Kometoje“ veikiančios „Norfos“ parduotuvės direktorė. – Be to, didelės įtakos pardavimams turi akcijos, „Praktiškos valandos“ darbo dienomis iki 10 val. ir nuo 20 val., „žalios“ kainos etiketės. Nors esame labai dėkingoje vietoje, bet tik vieta pirkėjo neišlaikys ar po rekonstrukcijos nesugrąžins, jei jam nepasiūlysi tai, ko reikia ir tinkamomis kainomis bei patraukliomis akcijomis – su 50 proc. nuolaidomis.“
Visose Norfos“ parduotuvėse jau ne pirmi metai taikomos išpardavimo akcijos, kai pirmadieniniais nuo pat parduotuvių atidarymo su 50 proc. nuolaida išparduodami tortai ir plokštainiai, o nuo 17 val. – perpus pigiau sveriama rūkyta ir šviežia žuvis ant ledo bei švieži vaisiai ir daržovės.
„Tai labai pasiteisinusios akcijos, nes nuo antradienio savo pirkėjui galime pasiūlyti tik šviežių produktų, – mažmeninio tinklo vadovybės sumanymą gyrė parduotuvės direktorė. – Dar labai svarbu, jog gaminių galime užsisakyti gerokai daugiau, nes esame tikri, kad jei jų ir neparduosime per savaitgalį, tikrai rasime pirkėjų pirmadienį – perpus pigesnių gaminių jie ateina išsirinkti jau nuo pietų, o tortų ir plokštainių vitrinos ištuštėja dar anksčiau. Tai gerokai padidino bendrus pardavimus, nes prekių savaitgaliui dabar drąsiai užsakome daugiau, kad jų nepritrūktume.“
Atnaujintos parduotuvės naujovės
J. Vanagienė pasakoja, kad po rekonstrukcijos parduotuvėje įrengta net 12 savitarnos kasų. Vyresnio amžiaus pirkėjams patiems apsitarnauti ne visuomet pavyksta sklandžiai, todėl jiems prie savitarnos kasų talkina net dvi pardavėjos pagalbininkės, o apsipirkimų piko metu į pagalbą ateina ir trečioji.
„Tarp mūsų pirkėjų ir daug aplinkinių įstaigų bei įmonių darbuotojų. Tai kiek kitokio asortimento pirkėjas, dėl kurio parduotuvėje turime ne du, kaip daugelyje „Norfų“ įprasta, o net tris apsipirkimo pikus per dieną: rytinį vyresnio amžiaus vietos gyventojų ir aplinkinių įstaigų darbuotojų, per pietus užplūsta kaimyninių įstaigų darbuotojai įsigyti pietų, o vakare – jaunesnis pirkėjas, kuris šeimai renkasi gerokai didesnį krepšelį, – patirtimi dalinosi 15 metų šiai „Norfos“ parduotuvei vadovaujanti direktorė. – Nors aplink veikia kitų didžiųjų mažmeninių tinklų parduotuvės, bet mūsų „Norfa“ išlieka labai populiari. Matyt, ir dėl siūlomo asortimento, pavyzdžiui, plataus sveriamų gaminių pasirinkimo kulinarijos ir konditerijos, mėsos skyriuose. Rytais ir per pietus sulaukiame daug pirkėjų iš biurų, kurie perka paruoštą valgyti maistą pietums. Konkurentai savo parduotuvėse sveriamus skyrius beveik ar visai panaikino, o mes atnaujintoje parduotuvėje juos išplėtėme – pirkėjai tai įvertino.“
Pasak J. Vanagienės, pirkėjai ypač vertina „Rivonos“ gamybos kokybišką produkciją – ir mėsos gaminių, ir kulinarijos, ir konditerijos. Taip pat būtina atsivežti didesnius kiekius privataus prekės ženklo „Piemenėlio“ ir „Piemenėlio Excellence“ įvairių pieno gaminių – pieno, kefyro, grietinės, grietinėlės, varškės, fermentinio sūrio, nes pirkėjas įsitikino, kad kokybiškų ar aukščiausios kokybės produktų gali įsigyti už ypač gerą kainą. Paklausi ir „Rivonoje“ tradiciniu būdu iš natūralaus raugo, kuris kildinamas tris paras, kepama „Duončiaus“ duona.
„Gal nuskambės netikėtai, tačiau šiandien gaminti nenori ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus pirkėjas, todėl kulinarijos skyriuje sveriami valgymui paruošti gaminiai ypač paklausūs. Aišku, jei skonis ir kokybė netenkintų, mūsų pirkėjas jų nepirktų. Be to, net vyresnio amžiaus pirkėjai atvirauja, kad nenori gaminti ir kelias dienas valgyti to paties, – geriau kasdien renkasi šviežius ir skirtingus patiekalus. Todėl mes kulinarijos skyriuje asortimentą turime palaikyti nuo pat parduotuvės atidarymo – visą dieną. Beje, kulinarijos gaminiai visuomet ypač švieži, – juos gaminame čia pat parduotuvėje veikiančiame skyriuje“, – pasakojo J. Vanagienė.
Atnaujintoje parduotuvėje pradėjo veikti ir kepyklėlė, kurioje kasdien kepamos bandelės ir kiti gardumynai nuo pirmos dienos sulaukė didelės paklausos.
Darbo sąlygos – nepalyginamos
Pasak renovuotos parduotuvės direktorės, atskirai reikia kalbėti apie darbuotojams sukurtas sąlygas.
„Jos nepalyginamos, ką turėjome iki remonto. Kardinaliai pakeisti persirengimo kambariai, dušai, patys darbuotojai galėjo pasirinkti net paveikslus valgomajam, kuris yra erdvus, šviesus, su minkšta dalimi poilsiui ir pakankamai vietų prie valgomojo stalo, o taip pat visa būtina virtuvėlės įranga, – džiaugėsi parduotuvės vadovė. – Beje, su, matyt, 80 proc. darbuotojų dirbame jau 15 metų, o keli – nuo pat šios „Norfos“ atidarymo. Dabar, atnaujinus visą parduotuvę, jos baldus ir įrangą, net grindis, apšvietimo ir vėdinimo sistemas, sukurtos ypač geros darbo sąlygos. Be to, pasiekdami didelių apyvartų gauname solidžius atlyginimus, dėl ko kolegos taip pat brangina savo darbo vietas.“
Pasak jos, net remonto laikotarpį buvo lengva išgyventi, nes dirbama su patikima, daug patirties sukaupusia komanda.
„Kiekvienas vadovas gali pavydėti tokių kolegų, kurie puikiai išmano savo darbą, žino ką ir kaip padaryti kuo geriau, kad pirkėjo poreikiai būtų patenkinti ir augtų pardavimai“, – teigė sostinės „Kometoje“ veikiančios „Norfos“ parduotuvės direktorė.
