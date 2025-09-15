Po kapitalinio remonto atidaryta viena pirmųjų „Norfų“: dabar pirkėjams ne gėda į akis pažiūrėti

„Anksčiau dalį pastato valdė kitas savininkas ir nepavykdavo rasti bendro sprendimo dėl jo atnaujinimo, nors, turiu pripažinti, parduotuvės vaizdas mūsų netenkino, kaip ir dalies pirkėjų. Todėl vos įsigiję pastatą ėmėmės jo remonto“ – pasakojo Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir nekilnojamojo turto vystymo bei gamybos ir logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius. Jis prisimena, kad antroji tinklo parduotuvė „Kometoje“ buvo atidaryta 1999 m birželio 3 d., „nuo kurios iš esmės ir prasidėjo mažmeninio prekybos tinklo istorija“.
Tai, suprantama, ne pirmas šios „Norfos“ parduotuvės remontas. D. Dundulis atvirauja, kad kuriant pirmą parduotuvę įrangą statė be brėžinių, kaip atrodė geriau, naudojo čia rastas ir ankstesnėje parduotuvėje naudotas lentynas. „Remontas“, kurį iš tiesų reikia rašyti kabutėse, buvo atliktas per tris paras – parduotuvę perėmus ji pradėjo veikti jau ketvirtą dieną.
„Visą tą laiką – tris paras – dirbome parduotuvėje. Negalėjome gaišti, nes pinigų nei remontui, nei nuomai neturėjome, reikėjo kuo skubiau pradėti prekiauti“, – parduotuvių tinklo pradžią prisiminė jos bendrasavininkis ir vadovas.
Atnaujinimas – pirkėjų patogumui ir asortimento plėtrai
Vasarą atliktas remontas – trečias šioje „Norfoje“. Jis, pasak D. Dundulio, „ilgai lauktas ir rimčiausias“. Parduotuvėje įrengtas naujas liftas neįgaliesiems ir pirkėjams su vežimėliais, perdažyti visi paviršiai, pakeistos grindys, apšvietimo ir vėdinimo sistemos bei įranga, visa prekybos įranga, darbo įrankiai kulinarijos ir konditerijos cechuose, mėsos išpjaustymo skyriuje. Iš esmės atnaujinti darbuotojų persirengimo kambariai, valgomasis. Apšiltintas stogas ir pakeista jo danga, šiuo metu apšiltinamas ir atnaujinamas fasadas. Taip pat prie parduotuvės geru trečdaliu išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė.
„Kadangi kolektyvas po remonto išliko, parduotuvei nereikėjo laiko „įsivažiuoti“, o sukurtos geresnės darbo sąlygos tartum paskatino dirbti dar geriau ir našiau. Apskritai pastebime, kad suremontuotose parduotuvėse kolektyvas tartum pasitempia, atnaujintoje aplinkoje stengiasi dar labiau palaikyti tvarką, dirbti dar atsakingiau ir kokybiškiau“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Renovuotoje parduotuvėje gerokai padidintas kulinarijos gamybos cechas ir jo gaminių vitrinos, nes ši produkcija parduotuvėje labai paklausi ir tarp vietos gyventojų, ir tarp aplinkinių įstaigų darbuotojų. „Norfa“, matyt, vienintelė iš didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų, kuri sveriamų gaminių skyrius didina, o ne naikina, kaip daro konkurentai ypač vidutinio ar mažesnio formato parduotuvėse.
Taip pat išplėstas mėsos išpjaustymo cechas. Mat „Norfa“ į savo parduotuves pristato šviežią, vos kelių valandų atvėsintą skerdieną – kiaulių puseles, kurios čia pat išpjaustomos ir patiekiamos į vitrinas pirkėjams. Beje, pirkėjai jau neabejoja, kad šviežiausios mėsos gali nusipirkti „Norfoje“.
Naujojoje parduotuvėje pradėjo veikti ir kepyklėlė, kurios produkcija sulaukė paklausos jau nuo pat pirmųjų dienų.
Gerokai išplėstas pieno produktų šaldytuvas vitrina. Greitesniam pirkėjų apsipirkimui įrengta net 3 kartus daugiau – 12 – savitarnos kasų, kurias aptarnauja dvi pardavėjos, o piko metu, jei reikia, prisijungia ir trečia.
Po remonto energijos naudos perpus mažiau
„Po remonto gerokai padidėjo parduotuvės pirmas aukštas, kurio dalį anksčiau užėmė nuomininkai, o apatiniame aukšte išplėstas pramoninių prekių skyrius, kurio asortimentas, matyt, vienas iš didžiausių tarp mažmeninės prekybos tinklų, – toliau pasikeitimus vardino D. Dundulis. – Įrengta visai nauja vėdinimo sistema, kurią naujose parduotuvėse mes darome ne pagal taip, kaip turi būti pagal ventiliacijas įrenginėjančias įmones, o pagal tai, kaip turi būti, kad parduotuvėse oro kokybė būtų geriausia su optimaliomis sąnaudomis.“
Po remonto parduotuvėje darbuotojams paprasčiau palaikyti švarą ir tvarką – sienas ir kitus paviršius žymiai lengviau plauti, nes naudoti specialūs dažai ir kitos medžiagos.
„Stogą ir fasadą apšiltinome bei pakeitėme ne tik dėl grožio, bet ir siekdami efektyvinti pastato eksploataciją. Kaip ir kitose renovuotose parduotuvėse, ir šioje „Norfoje“ atsisakėme centralizuoto šildymo. Pasinaudoję šiuolaikinėmis technologijomis šilumą paimame iš modernių šaldytuvų ir ja šildome parduotuvės patalpas. Remdamiesi anksčiau suremontuotų ir modernizuotų parduotuvių skaičiavimasis planuojame, kad ir šioje parduotuvėje energinės sąnaudos mažės perpus“, – įsitikinęs D. Dundulis.
Pasak jo, dabar, po „Norfos“ tinklo pirmųjų parduotuvių atnaujinimo sostinės Viršuliškių ir Karoliniškių gyvenamuosiuose rajonuose, jam „ne gėda pirkėjams į akis pažiūrėti“.
„Matome, kad atnaujintoje parduotuvėje pasikeitė ne tik darbuotojų, bet ir pirkėjų elgesys. Ir vieni, ir kiti reiškia daugiau pagarbos savo darbo ar apsipirkimo vietai, net kitaip elgiasi, – pastebėjo „Norfos“ vadovas. – Dabar ir parduotuvės vadovei, kolektyvui žymiai lengviau dirbti, nes sena įranga gesdavo, reikėdavo rūpintis jos priežiūra ir remontu. Jau seniai esame įsitikinę, kad geriau vieną kartą padaryti kokybiškai ir patikimai, nei nuolat turėti rūpesčių dėl gedimų ar nesklandumų.“
Šiemet planuojama 10 naujų ar atnaujintų „Norfos“ parduotuvių. D. Dundulis skaičiuoja, kad renovuotoje ir sėkmingai atnaujintoje parduotuvėje apyvarta per dvylika mėnesių padidėja apie 20 proc.
