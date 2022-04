Ekspertas apie V. Zelenskio kalbą: toks turi būti karo prezidentas

„Gerbiamoji ponia Viktorija, draugas ponas Gitanas Nausėda, gerbiamoji ministre pirmininke ponia Ingrida“, – kalbą pradėjo V. Zelenskis.

Anot eksperto, toks asmeniškas kreipimasis užmezga glaudesnį ryšį.

„Tiesioginis betarpiškas kreipimasis į Seimo pirmininkę, į ministrę pirmininkę, į prezidentą pristatant juos, kaip savo draugus, bendražygius, užmezga betarpišką kontaktą, primindamas, kad visi kartu esame šitoje situacijoje. Matosi jo intensyvus ryšys su auditorija net ir per nuotolį. Kūno kalba, laikysena, žvilgsnis, mimika liudija, kaip jis pats asmeniškai išgyvena šitą visą istoriją“, – LNK analizavo B. Narbutas.

V. Zelenskis prisiminė matytus žiaurumus savo šalyje. „Kiekvieną dieną randama nužudytų žmonių, yra tūkstančiai aukų, yra šimtai atvejų, kai žmonės buvo nukankinti. Jie randami kanalizacijose, rūsiuose, surišti, jų kūnai sunaikinti“, – tęsė Ukrainos prezidentas.

Anot B. Narbuto, V. Zelenskis kalba taip, kaip ir turėtų kalbėti karo prezidentas.

„Atrodo, kad žmogus kalba iš širdies, ne iš popieriaus. Akių kontaktas nenutrūksta. Yra pasakymas: geras oratorius yra tarpininkas tarp vaizdo, kurį jis mato, ir auditorijos, kitaip tariant, galvoje turi tą vaizdą, jį išgyveni ir tada perduodi. Tai yra karo laikotarpio prezidento retorika“, – teigė viešojo kalbėjimo ekspertas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Pasak B. Narbuto, karo baisybės pasidaro ne tokiomis baisiomis, kai jos virsta statistika, todėl V. Zelenskis panaudojo konkretų pavyzdį.

„Jau yra nustatyta mažametį išprievartavusio kario tapatybė, tai desantininkas Bičkovas, kuris siuntė savo draugams įrašą, ką jis daro su kūdikiu, kaip jis tyčiojasi iš kūdikio“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Viešojoje erdvėje daug kur galima pamatyti ukrainiečių skausmą, virtusį į neapykantą Rusijos tautai, tačiau V. Zelenskis savo kalboje neapykantos nedemonstruoja.

„Iš V. Zelenskio aš nejaučiu tos neapykantos kariams, jaučiu daugiau ryžtą priešintis, ryžtą pasakoti, rodyti tuos baisumus, ryžtą ieškoti teisybės, tačiau tai nėra beatodairiška, niokojanti neapykanta. Tai yra tai, ko dabar labiausiai reikėtų“, – analizavo B. Narbutas.

Nepaisant jau pusantro mėnesio besitęsiančio karo Ukrainoje, V. Zelenskis, anot eksperto, visai neatrodo pavargęs, o atvirkščiai – „atrodo galingas, stiprus, savimi pasitikintis žmogus“.

„Gyvybė turi nugalėti karą, vertybės turi laimėti, Europa turi laimėti karą. Mes nugalėsime. Ačiū kiekvienam iš jūsų, ačiū Lietuvos tautai. Šlovė Ukrainai“, – kalbą užbaigė Ukrainos prezidentas.

Didžiausią įspūdį ekspertui paliko prezidento galia, kurią įprastai sunku demonstruoti kalbant per atstumą, tačiau V. Zelenskiui tai iššūkių nesukėlė. Be to, jo kalba buvo paprasta ir aiški, suprantama kiekvienam, su aiškiais sudėliotais akcentais.

„Jeigu trumpai: buvo vietoje, laiku ir tokia, kokios reikia“, – sakė B. Narbutas.

UŽDARYTI >























































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00