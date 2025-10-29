Vietname rekordinės liūtys pražudė keturis žmones, užlieta 100 tūkst. namų

Vietnamo pakrančių provincijas liūtys merkia nuo sekmadienio. Per 24 valandas iškrito iki 1,7 m kritulių – rekordiškai daug.
Hujės, Da Nango ir Lam Dongo provincijose žuvo keturi ir dingo dar penki žmonės, sakoma ministerijos pranešime.
Pasak ministerijos, pranešta apie daugiau kaip 150 žemės nuošliaužų, sunaikinta 2,2 tūkst. ha pasėlių, užlieti 103 525 namai.
Hujės mieste trečiadienio rytą vandeniui atslūgus, į namus ėmė grįžti evakuoti žmonės, kurių iš viso buvo daugiau kaip 21 tūkstantis.
Tačiau iki vidurdienio vėl pradėjo lyti ir vietos hidroelektrinė buvo priversta išleisti vandenį iš savo rezervuarų.
Da Nango provincijoje taip pat prognozuojami tolesni potvyniai artimiausiomis dviem dienomis. Da Nango miesto upės jau yra smarkiai patvinusios, nurodė Aplinkos ministerija.
Mokslininkai sako, kad dėl žmogaus nulemtos klimato kaitos ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, tokie kaip audros ir potvyniai, pražudo daugiau žmonių ir lemia didesnę destrukciją.
Vietname per devynis pirmuosius šių metų mėnesius dėl stichinių nelaimių, daugiausia audrų, potvynių ir žemės nuošliaužų, žuvo ar dingo 187 žmonės.
Be to, buvo sunaikinta daugiau kaip 240 tūkst. ha pasėlių, sugriauta ar apgadinta 38 tūkst. namų, nurodo Generalinis statistikos biuras.
Bendri ekonominiai nuostoliai vertinami daugiau kaip 610 mln. JAV dolerių (524,5 mln. eurų).
