Vokietijoje iš kalėjimo paleistas įtariamasis McCann dingimo byloje

48 metų Christianas Brueckneris atliko bausmę šiaurės Vokietijoje esančiame Zendės miesto kalėjime dėl 72 metų amerikietės išžaginimo Portugalijoje 2005 m.
Pasak prokurorų, kaltinimai M. McCann byloje jam nebuvo pateikti dėl įrodymų trūkumo. Jis pats neigia, kad yra kaip nors susijęs su mergaitės dingimu.
Ch. Bruecknerį iš kalėjimo automobiliu išsivežė jo advokatas. Jo automobilyje nesimatė, tačiau policija patvirtino, kad jis išvyko iš kalėjimo. Paleistas į laisvę jis turės nešioti apykoję.
Pasak BBC, Ch. Brueckneris, daug metų praleidęs Portugalijos Algarvės regione, buvo bastūnas, smulkus nusikaltėlis ir turėjo kelis teistumus, įskaitant už vaikų seksualinį išnaudojimą 1994 ir 2016 metais.
Trejų metų Madeleine dingo 2007 metais Portugalijos Praia da Luso kurorte. Ji su kitais šeimos vaikais buvo palikti miegoti atostogų apartamentuose, o jų tėvai Kate ir Gerry nuėjo į netoliese esantį restoraną vakarieniauti.
M. McCann byla yra viena iš garsiausių šių laikų dingusių asmenų bylų, paskatinusi tyrimus visoje Europoje.
