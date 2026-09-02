Vokietijoje tiriamas naujas įtariamo sabotažo atvejis

Apie tai skelbia naujienų agentūra „Reuters“ bei portalas „TVP World“.
Policijos atstovas spaudai teigė, kad tiria galimą iš anksto suplanuotą vandalizmo aktą prieš techninę infrastruktūrą Bergheime, tačiau pridūrė, kad regiono elektros tiekimas nenukentėjo.
Atstovas padarytos žalos nekonkretizavo.
Tuo tarpu trečiadienio rytą pietiniame Augsburgo mieste esančioje geležinkelio stotyje sprogo nežinomas objektas, pranešė policija ir pridūrė, kad du žmonės patyrė lengvus sužalojimus.
Pareigūnų teigimu, pastato praėjime sprogo nenustatytas objektas. Be kita ko, buvo apgadinti langai.
Policija pranešė, kad eismas ir viešasis transportas stoties apylinkėse yra sutrikdytas. Apribojimai galioja ir traukinių stotyje.
Daugiau informacijos apie sprogimą kol kas nėra.
Išvakarėse skelbta, kad Vokietijoje prie Preilako pastotės, kuri paskirsto elektros energiją iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas.
Pasak pareigūnų, per šį incidentą niekas nenukentėjo, o vietovėje, esančioje maždaug už 100 km į pietryčius nuo Berlyno, didesnių elektros tiekimo sutrikimų nebuvo.
Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, kurioje panaudotas dronas su sprogmenimis, ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šias priemones pavadino klaida ir apkaltino Berlyną suklastojus įrodymus.
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