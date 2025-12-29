Vokietijos kriminalinės policijos vadovas: Rusija nori susilpninti mūsų demokratiją

„Būdama tvirta Ukrainos rėmėja, Vokietija vis dažniau tampa Rusijos sabotažo ir šnipinėjimo veiklos taikiniu. Rusija nori susilpninti mūsų demokratiją“, – Berlyno laikraščiui „Tagesspiegel“ sakė Holgeris Münchas.
„Federalinėje prokuratūroje žymiai padaugėjo bylų, susijusių su Rusijos veikėjais, skaičius“, – pažymėjo jis.
Vokietijos kriminalinės policijos biuro vadovas pridūrė, kad kibernetinėje erdvėje taip pat pastebimas akivaizdus „su Rusijos valstybe susijusių programišių-aktyvistų veiklos“ padidėjimas, kurį lydi dezinformacijos kampanijos ir dronų veikla.
„Kol kas neturime įrodymų, kad Rusijos valstybė sistemingai skraidina dronus virš Vokietijos“, – pažymėjo jis.
Dronų operatoriai – beveik niekada nustatomi
Pasak jo, Vokietijai reikia tikslesnių duomenų apie dronų skrydžius.
„Šiais metais užregistravome keturženklį skaičių dronų pastebėjimų virš kritinės infrastruktūros objektų, karinių objektų ir ginklų gamintojų. Daugelis iš šių užfiksuotų dronų skrydžių buvo žmonių pranešimai, o ne techninių prietaisų darbo rezultatas“, – sakė H. Münchas, pridurdamas, kad situacija privalo keistis.
Dronų operatorius, pasak jo, pavyko nustatyti tik „labai retais atvejais“.
Vokietijos kriminalinės policijos biuro vadovas sakė, kad bepiločių orlaivių stebėjimas bus sustiprintas, „pirmiausia, pavyzdžiui, oro uostuose, karinėse bazėse, dideliuose ginklų gamintojų ir energijos tiekėjų objektuose“. Po to visi duomenys bus apdorojami naujajame Federalinės policijos Gynybos nuo dronų centre.
Kaip ELTA rašė anksčiau, pastaraisiais mėnesiais dronų įsiveržimai sutrikdė ne vieno Vokietijos oro uosto veiklą. Įtarimai krito Rusijai, tačiau jokių įrodymų kol kas nepateikta. Pastarasis tokio pobūdžio incidentas užfiksuotas penktadienį vakare Hanoverio oro uoste, kuris dėl pastebėtų neatpažintų dronų buvo priverstas užsidaryti iki ankstyvos šeštadienio popietės.
