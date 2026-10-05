Vokietijos žvalgybos vadovas: intensyvėja šešėlinis karas su Rusija

Vokietijos Federalinės žvalgybos tarnybos (BND) vadovas Martinas Jaegeris parlamentarams sakė, kad Rusijos nepaskelbtas „šešėlinis karas“ prieš Vokietiją ir jos sąjungininkes toliau stiprėja ir „įgavo naują, pavojingesnį pobūdį“.
„Vokietijai kyla pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija“, – sakė jis per parlamento žvalgybos tarnybų priežiūros komiteto posėdį Berlyne.
„Šiuo metu jokia kita šalis nekelia Vokietijai tokios tiesioginės, visa apimančios ir konkrečios grėsmės“, – pridūrė M. Jaegeris.
Be kitų incidentų, M. Jaegeris paminėjo rugpjūtį Leipcigo oro uoste mėgintą surengti išpuolį sprogmenų prikrautu dronu, dėl jo pirmiausia įtariami Rusijos agentai.
Vokietija ne kartą kaltino Rusiją vykdant hibridinę šnipinėjimo, diversijų ir kitų ardomųjų veiksmų kampaniją. Maskva šiuos kaltinimus griežtai neigia.
Berlynas skyrė rekordines lėšas savo kariuomenei atkurti, siekdamas atgrasyti Rusiją, ir yra vienas didžiausių Ukrainos rėmėjų tebesitęsiančiame jos kare su Maskva.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį iš anksto neskelbto vizito atvyko į Kyjivą ir pasiūlė Ukrainai papildomos karinės pagalbos bei pažadėjo toliau remti šalį.
Pasak M. Jaegerio, Vokietija „tapo didele kliūtimi Rusijos siekiui įtvirtinti hegemoninę galią Europoje, todėl – ir Rusijos veiksmų taikiniu“.
Žvalgybos vadovas sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato jokių požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpuolį prieš NATO narę, tačiau perspėjo, kad „gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse“.
M. Jaegeris pridūrė, kad žvalgybos tarnybos atlieka esminį vaidmenį šiame šešėliniame kare. Jis pabrėžė šiemet priimtos plataus masto Vokietijos žvalgybos tarnybų reformos svarbą – ji suteikė Vokietijos žvalgybai galimybę ne tik rinkti informaciją, bet ir vykdyti aktyvesnes slaptas operacijas.
Vokietijos vidaus žvalgybos tarnybos BfV vadovas Sinanas Selenas pabrėžė, kad Rusijos operacijos jau gerokai pranoksta įprastą šnipinėjimą ir apima „diversijas bei žmogžudystes“.
„Taikiklyje – gynybos pramonė ir karinė infrastruktūra“, – sakė S. Selenas ir pridūrė, kad vykdydama smurtinę kampaniją prieš Vokietiją Maskva jau susitaikė, kad gali žūti civiliai.
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