 Volodymyras Zelenskis: per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai

Volodymyras Zelenskis: per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai

2026-09-20 15:02
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklų, įskaitant raketas „Flamingo“ ir „Pelican“ bei raketinius dronus „Palianycia“.

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Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

Pasak prezidento, Maskvos regione buvo smogta vienai iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui.

V. Zelenskis socialiniuose tinkluose pranešė, kad šioje operacijoje dalyvavo Ukrainos saugumo tarnyba (SBU), Bepiločių sistemų pajėgos, Specialiųjų operacijų pajėgos, Vyriausioji žvalgybos valdyba (HUR) ir Išorinės žvalgybos tarnyba.

V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad smogta vienai iš įmonių Rusijos Voronežo srityje.

Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad tai buvo pati masiškiausia dronų ataka prieš Rusijos sostinę.

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ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai
Volodymyras Zelenskis

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