Volodymyras Zelenskis: Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
„Šiuo metu turime žvalgybos informacijos, rodančios, kad Rusija rengiasi naujam masiniam puolimui prieš Ukrainą“, – socialiniuose tinkluose teigė prezidentas.
V. Zelenskis nepateikė papildomos informacijos apie numatomą Rusijos puolimą ar žvalgybos pranešimų turinį.
Jo įspėjimas nuskambėjo po to, kai jis spaudai pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi sutikti su visišku atakų prieš energetikos objektus nutraukimu pagal JAV tarpininkaujamas paliaubas su Rusija, jei pastaroji sutiks su tomis pačiomis sąlygomis.
Tačiau Rusija nedavė jokių ženklų, kad sutiktų su tokiomis paliaubomis.
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