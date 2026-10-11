 Volodymyras Zelenskis sako esąs nustebęs dėl Donaldo Trumpo pareiškimo apie „energetines paliaubas“

Volodymyras Zelenskis sako esąs nustebęs dėl Donaldo Trumpo pareiškimo apie „energetines paliaubas“

2026-10-11 18:31
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį naujienų portalui „Axios“ pareiškė esąs nustebintas JAV vadovo Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pranešimo apie Ukrainos ir Rusijos „energetines paliaubas“, tačiau pridūrė, kad su jomis sutiks, kai tik jos prasidės.

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Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Press Service Of The President Of Ukraine / picture alliance / SvenSimon nuotr.

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