„Pareiškimas apie paliaubas man buvo naujiena. Bet jei rusai sutinka su energetinėmis paliaubomis, Ukraina sutiks. Jei prezidentas Trumpas dėl to susitarė su Putinu – pasakykite mums, kada paliaubos prasidės – mes esame pasirengę ir jas priimsime“, – „Axios“ žurnalistas Barakas Ravidas citavo V. Zelenskį.
Volodymyras Zelenskis sako esąs nustebęs dėl Donaldo Trumpo pareiškimo apie „energetines paliaubas“
2026-10-11 18:31
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį naujienų portalui „Axios“ pareiškė esąs nustebintas JAV vadovo Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pranešimo apie Ukrainos ir Rusijos „energetines paliaubas“, tačiau pridūrė, kad su jomis sutiks, kai tik jos prasidės.
Volodymyras Zelenskis / Press Service Of The President Of Ukraine / picture alliance / SvenSimon nuotr.