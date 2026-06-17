Vos pakilęs bombonešis rėžėsi į žemę: gyvų neliko

Nuolaužų įvykio vietoje beveik nematyti, nes iš orlaivio beveik nieko neliko.
„Ši avarija laikoma neišgyvenama. Mūsų mintys ir maldos yra su žuvusiųjų šeimomis, kurios neteko savo artimųjų. Šiuo metu siunčiame savo komandas žuvusiųjų artimuosius informuoti apie tragediją“, – sakė Oro pajėgų bazės vado pavaduotojas Jamesas Hayesas.
Kalifornijos pietuose bombonešiu skrido aštuoni žmonės: kariuomenės ir vyriausybės atstovai bei keli civiliai rangovai. Visi jie žuvo. Skrydžio tikslas buvo paprastas – atlikti įprastą bandomąją misiją.
„Tai buvo „B-52“ bombonešis, kuris kilo į pirmąjį skrydį vykdant radarų modernizacijos programą – vietinę bandomąją misiją. Orlaivis pakilo, tačiau iškart po pakilimo nukrito, sudužo ir užsiliepsnojo“, – aiškino J. Hayesas.
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Kol kas griežtai slepiami bet kokie duomenys apie tai, kas sukėlė šią avariją. Užtruks ištirti, kodėl orlaivis netikėtai prarado kontrolę ir krito.
„Bus sudaryta laikina taryba, kuri atliks pirminį faktų rinkimą. Vėliau šis darbas pereis į kitas institucijas, kurios nagrinės galimas incidento priežastis ir gilesnes aplinkybes. Maždaug po mėnesio avarijų tyrimo komisija nustatys tikslias aplinkybes“, – teigė J. Hayesas.
Kariuomenė skaičiuoja, kad žuvusiųjų artimieji ir visuomenė apie tragedijos priežastį galės sužinoti tik maždaug po pusės metų ar net vėliau.
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