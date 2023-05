„Wagner“ vadovas tvirtina, kad Bachmutas visiškai užimtas

Taip jis tvirtina savo vaizdo kreipimesi, kurį platformoje „Telegram“ paskelbė jo spaudos tarnyba.

„Šiandien 12 val. Bachmutas buvo visiškai paimtas... Bachmuto paėmimo operacija truko 224 dienas“, – sakė jis.

Ukrainos ar Rusijos pareigūnai dar nekomentavo šio pareiškimo.

„Wagner“ kovotojai vadovauja sunkiam, ištisus mėnesius trunkančiam Bachmuto puolimui. Tai ilgiausias ir kruviniausias 15 mėnesių besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje mūšis.

Ukraina antradienį paskelbė, kad jos pajėgos atkovojo 20 kv. km šiaurinėse ir pietinėse miesto apylinkėse, bet sakė, kad Rusijos pajėgos tam tikru mastu stumiasi pirmyn pačiame Bachmute.

Stebėtojai abejoja Bachmuto užėmimo strategine reikšme, bet tai leistų Maskvai paskelbti pergalę po kelių žeminamų nesėkmių.

„Wagner“ kovotojus Bachmute remia reguliarioji Rusijos kariuomenė. J. Prigožinas nuolat kaltina kariuomenės vadovybę neskiriant jo vyrams pakankamai šaudmenų.

Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) nurodo, kad Ukrainos pajėgos per ketvirtadienio kontratakas Bachmuto rajone perėmė taktinę iniciatyvą ir pasiekė taktiškai reikšmingų laimėjimų.

Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar ketvirtadienį vakare sakė, kad kai kuriuose ruožuose ukrainiečiai pasistūmėjo 1 kilometrą. Jos žodžius citavo naujienų agentūra „Unian“.