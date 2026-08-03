WSJ: Putinas prievarta varo rusus kariauti ir ruošiasi naujai mobilizacijai

Teisininkų, žmogaus teisių gynėjų ir liudininkų teigimu, nedideliuose Rusijos miestuose yra buvę atvejų, kai karinių komisariatų darbuotojai sulaiko vyrus gatvėje, prie jų darbo vietų arba prisidengdami įprastu dokumentų patikrinimu. Jų teigimu, šaukimo punktuose vyrams grasinama arba jie mušami, kol užsirašys į karą.
Rusijos analitikai ir politikai vis dažniau spėja, kad ši spaudimo kampanija yra dar vieno šaukimo pranašas.
Kai pinigai nepadeda, prasideda prievarta
Rusijos valdžia siūlo milžiniškas pinigų sumas – dažnai didesnes nei metinis atlyginimas – tiems, kurie pasirengę stoti į kariuomenę ir vykti į karą. Tačiau, pasirodžius pranešimams apie smurtą Rusijos kariuomenėje ir vis pražūtingesnę Ukrainos ginkluotę, dėl kurios vidutinė kario gyvenimo trukmė fronte sutrumpėjo iki keleto minučių, dienų ar savaičių, verbuoti naujokus tapo sudėtingiau.
Nors Rusijoje stojimas į kariuomenę oficialiai vis dar yra savanoriškas, liudininkų teigimu, teisėsaugos pareigūnai kartais bendradarbiauja su karinių komisariatų darbuotojais, kad paspęstų spąstus vyrams ir panaudotų prievartą arba grasintų juos suimti, jei nepasiduos spaudimui.
Tinklaraštininkas Stanislavas Morozovas papasakojo, kad iš dešimčių jo kalbintų žmonių dauguma sutiko pasirašyti sutartį, kai teisėsaugos pareigūnai pagrasino pakišti jiems narkotikų ir vietoje juos suimti.
Pagal įvairiose Rusijos vietovėse vykdomas programas už kiekvieną į komisariatą atvestą asmenį siūlomas atlygis – 100 tūkst. rublių (maždaug 1,3 tūkst. JAV dolerių). Tokios kampanijos vyksta, pavyzdžiui, Tatarstane, taip pat Amūro ir Jaroslavlio srityse bei tokiuose miestuose kaip Kaluga, Voronežas ir Archangelskas.
Putinas ruošiasi naujai mobilizacijai
JAV pareigūnai teigia, kad dėl šių pastangų, tikėtina, karių fronte tapo daugiau, nors to nepakanka kokiems nors dideliems proveržiams pasiekti. Pasak jų, Kremlius svarsto galimybę surengti dar vieną priverstinės mobilizacijos etapą, kuris padėtų į frontą atvesti dar keletą tūkstančių kareivių. Tai, greičiausiai, įvyks po Rusijos parlamento rinkimų, kurie turėtų įvykti rugsėjo 20 d.
Jei Putinas nuspręs laikytis savo reikalavimų užimti visą Donbasą, „jam gali nelikti nieko kito, kaip tik paskelbti mobilizaciją“, – pareiškė Strategijų ir technologijų analizės centro direktorius Ruslanas Puchovas.
Tačiau su tokiu sprendimu susijusi politinė rizika gali nusverti karinius pasiekimus fronte. Kai kurie rusai teigia, kad tokiam žingsniui priešinsis jėga.
„Kai tik man duos ginklą, nušausiu tuos, kurie mane mobilizavo“, – tvirtino Rusijos atsargos karininkas Dmitrijus Roginas. Vyriškiui 53-eji, o tai reiškia, kad jis yra šaukiamojo amžiaus.