Žaibo smūgį į lėktuvą patyręs stiuardas: tai – lyg fotoaparato blyksnis tiesiai į akis

Situacija, kai žaibas trenkia į lėktuvą, yra viena didžiausių baimių, kurias keleiviai patiria skrydžio metu, ypač esant blogam orui. Stiuardas Mateusz Kowalewicz, dirbantis tarptautinėse oro linijose, papasakojo apie savo patirtį, kai jo lėktuvas susidūrė su tokia situacija, ir apibūdino savo jausmus, kai į lėktuvą trenkė elektros išlydis.
Blyksnis tiesiai į akis
M. Kowalewicz, kuris pradėjo keliauti dar paauglystėje ir nusprendė savo gyvenimą skirti dangui, prisipažino, kad jo darbas ne visada būna tobulas. Jis prisiminė skrydį, kai į lėktuvą, kuriame jis dirbo, trenkė žaibas.
„Buvo toks jausmas lyg kažkas būtų blykstelėjęs fotoaparatu tiesiai į mano akis“, – prisiminė jis.
Vos po akimirkos po ryškaus blyksnio iš pilotų buvo gautas įsakymas nukreipti kursą ir grįžti į Varšuvą. Nors keleiviai ir įgula manė, kad orlaivio konstrukcija nepažeista, po tokio incidento būtini papildomi patikrinimai, nes žaibas, nors ir nekenksmingas keleiviams, gali pažeisti išorinę apdailą ir elektroniką.
Saugumas – svarbiausia
Sprendimą grįžti lėmė du aspektai – saugumas ir logistika, nors orlaivis ir atrodė geros būklės. Tai – standartinė procedūra siekiant išvengti rizikos, susijusios su galimais paslėptais pažeidimais.
„Orlaiviui viskas buvo gerai, bet logiška, kad geriau grįžti ir skristi kitu lėktuvu, nei rizikuoti ir Romoje sužinoti, kad lėktuvas negali skristi“, – aiškino M. Kowalewicz.
Stiuardas pažymėjo, kad nors nenumatytų situacijų, tokių kaip žaibo smūgiai, pasitaiko, labiausiai darbe jį liūdina laiko juostų keitimasis ir negalėjimas užmigti bei aklimatizuotis ilgų tarpžemyninių skrydžių metu.
Primename, kad žaibas trenkė į lėktuvą prieš pat pakilimą iš oro uosto Brazilijoje. Pasak meteorologų, į lėktuvus žaibas trenkia tik kartą ar du per metus.
