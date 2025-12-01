Zelenskio lėktuvą „sekė karinio tipo dronai“

Remdamasis nenurodytais šaltiniais, „The Journal“ ketvirtadienį pranešė, kad nepilotuojamosios skraidyklės pažeidė V. Zelenskio vizito metu nustatytą neskraidymo zoną ir prieš pat lėktuvui nusileidžiant pasuko numatyto nusileidimo kelio link.
Skaitmeninis leidinys pridūrė, kad lėktuvas pirmadienį nusileido šiek tiek anksčiau nei buvo numatyta, tačiau, jei būtų atvykęs pagal grafiką, dronai būtų buvę tiesiai jo kelyje.
Šaltiniai leidiniui „The Journal“ pranešė, kad Airijos teisėsauga mano, jog tokiu būdu galėjo būti siekiama sutrukdyti V. Zelenskio lėktuvui atvykti, nes dronai skrido įjungtomis šviesomis.
Pranešama, kad šie neatpažinti bepiločiai orlaiviai suko ratus ir virš Airijos karinio laivo, kuris, Ukrainos prezidento vizito belaukiant, buvo slapta dislokuotas Airijos jūroje.
V. Zelenskis į Airiją atvyko pirmadienio vakare. Tai buvo pirmasis oficialus Ukrainos lyderio vizitas šioje šalyje.
Hibridinė ataka?
„The Journal“ rašė, kad „Airijos saugumo tarnybos padarė išvadą, kad dronai buvo dideli, brangūs, karinio tipo prietaisai ir kad incidentas gali būti laikomas hibridiniu išpuoliu“.
Dronai veikė 12 jūrmylių apimančioje Airijos teritorinių vandenų zonoje, pridūrė jis.
Anot leidinio, buvo nuspręsta jų nenumušti, o Airijos laivas galimybių juos neutralizuoti neturėjo.
Šaltiniai leidiniui „The Journal“ pranešė, kad dronai, manoma, pakilo iš šiaurės rytų Dublino ir ore išbuvo iki dviejų valandų. Airijos policija pradėjo šio įvykio tyrimą.
Saugumo operacija
Airijos gynybos pajėgos dėl „operatyvinių saugumo priežasčių“ atsisakė išsamiai komentuoti incidentą, tačiau pridūrė, kad buvo sėkmingai įgyvendinta saugumo operacija, kuriai vadovavo Airijos policija ir kuri „galiausiai užtikrino saugų ir sėkmingą prezidento Zelenskio vizitą Airijoje“.
Gynybos departamentas, paprašytas pakomentuoti šį incidentą, atsakė, kad jokių komentarų nebus.
