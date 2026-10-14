 Zelenskio patarėjas: Ukrainoje naktį apribotas „Starlink“ veikimas

Zelenskio patarėjas: Ukrainoje naktį apribotas „Starlink“ veikimas

2026-10-14 10:01
BNS inf.

Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais trečiadienį pranešė, kad naktį, regis, buvo apribotas kai kurių „Starlink“ interneto terminalų veikimas.

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<span>Zelenskio patarėjas: Ukrainoje naktį apribotas „Starlink“ veikimas</span>
Zelenskio patarėjas: Ukrainoje naktį apribotas „Starlink“ veikimas / Scanpix nuotr.

Apie tai paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę.

„Šią naktį „SpaceX“ įvedė greičio apribojimą judantiems „Starlink“ terminalams“, – sakė patarėjas Serhijus Beskrestnovas.

„Mūsų gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos, todėl buvo sutrikdyta kažkiek misijų. Akivaizdu, kad šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politine situacija“, – sakė jis.

Rusijos trečiadienio smūgiais Ukrainoje, po kurių elektros neturi apie 600 tūkst. žmonių, buvo sąmoningai nepaisyta „energetinių paliaubų“, apie kurias paskelbė D. Trumpas, pareiškė ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis.

„Tikslinis Rusijos balistinių raketų smūgis konkrečiai į energetikos infrastruktūrą – būtent tą infrastruktūrą, kuriai taikomos JAV prezidento paskelbtos paliaubos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.

„Smūgis buvo visiškai apgalvotas ir savo mastu demonstratyvus – Rusija dar niekada nebuvo parodžiusi tokios atviros nepagarbos Jungtinėms Valstijoms“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

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