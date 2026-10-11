Zelenskis: po Trumpo pareiškimo apie paliaubas Rusija smogė elektrinei

„Rusai dronu „Shahed“ smogė elektrinei Kyjive“, – socialiniame tinkle parašė V. Zelenskis ir pridūrė, kad vėliau buvo smogta ir kitiems energetikos objektams Charkivo srityje.
„Ir visa tai įvyko po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas paskelbė apie paliaubas energetikos sektoriuje“, – pridūrė jis.
Anksčiau sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė nutraukti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. V. Zelenskis netrukus pareiškė, kad ši žinia jam buvo netikėta. Maskva kol kas į D. Trumpo pareiškimą nesureagavo.