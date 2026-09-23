Zelenskis: Ukraina pasirengusi paliauboms dėl smūgių energetikos objektams

Ukraina susilaikytų nuo išpuolių prieš visus energetikos sektoriaus objektus, po derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu JT Generalinių debatų Niujorke kuluaruose sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, Jungtinės Valstijos perduos šį pasiūlymą Rusijai.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau šį pasiūlymą atmetė ir vietoj to nurodė, kad būtina siekti visapusiško taikos susitarimo.
Kartu V. Zelenskis pabrėžė, kad D. Trumpas neprašė jo susilaikyti nuo atakų prieš kokius nors taikinius, įskaitant Rusijos naftos pramonės objektus.
Prieš kelias dienas JAV prezidentas dėl Jungtinėse Valstijose augančių dyzelino kainų apkaltino ukrainiečių atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
Iš JAV – jokio įsipareigojimo dėl „Patriotų“
V. Zelenskis sakė per susitikimą taip pat iškėlęs papildomų oro gynybos raketų sistemoms „Patriot“ tiekimo iš JAV klausimą.
Jis sakė, kad Vašingtonas nepateikė konkretaus atsakymo. V. Zelenskis teigė, kad aptariant jautrius klausimus su vadovais galima išgirsti tik „taip“ arba „ne“, tačiau teigiamas dalykas esą yra tai, kad niekas nepasakė „ne“.
Pasak jo, JAV buvo pasirengusios padėti, tačiau konkretaus atsakymo kol kas nepateikė.
Ukrainos oro gynyba dėl sistemoms „Patriot“ skirtų zenitinių raketų trūkumo jau kelias savaites sugeba perimti tik vieną kitą Rusijos balistinę raketą.
Rusijos oro smūgiai sandėliams, energetikos objektams, o pastaruoju metu – ir didžiosioms plieno gamybos įmonėms bei pramonės objektams daro vis didesnę žalą Ukrainos ekonomikai.
Ukraina nuo plataus masto Rusijos invazijos ginasi nuo 2022 metų vasario.
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