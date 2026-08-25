Zelenskis: Ukraina sulaukė papildomų raketų oro gynybos sistemoms

Be to, partneriai skirs tikslinius paramos paketus Ukrainos regionams, energetikos sektoriui ir dronų gamybai. Apie tai per susitikimą Kyjive su Estijos prezidentu Alaru Karisu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurį cituoja „RBC-Ukraine“.
Pasak V. Zelenskio, per Kyjive vykusį Norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikimą buvo pasiekta svarbių susitarimų dėl Ukrainos oro erdvės apsaugos.
Ukrainos prezidentas atsisakė nurodyti, kuri šalis patvirtino perduosianti Ukrainai kelias oro gynybos sistemas „Crotale“ ir joms skirtų raketų.
„Taip pat gavome raketų AIM. Tai mums labai svarbios raketos, jas naudojame priešo raketoms numušti“, – sakė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis taip pat patvirtino, kad Ukraina gavo papildomą JAV gamybos oro gynybos sistemoms „Patriot“ skirtų raketų partiją.
„Tiesą sakant, taip pat neatskleisiu, iš kurios šalies, tačiau gavome dar kelias „Patriot“ (sistemoms skirtas – ELTA) raketas. Negaliu pasakyti, kiek tiksliai, bet kelias. Mums reikia daugiau“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
Be oro gynybos stiprinimo, po viršūnių susitikimo partneriai paskelbė apie naujus paramos paketus konkretiems Ukrainos regionams ir ekonomikos sektoriams. Pasak V. Zelenskio, Norinčiųjų koalicijos narės taip pat parėmė kelis veteranams skirtus projektus, o Belgija ir Vokietija atskirai paskelbė apie energetikos paramos paketus Ukrainai.
Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Švedija skiria didelį finansavimo paketą ukrainietiškų dronų gamybai.