Zelenskis: Ukrainos dronai sunaikino šešis Rusijos karinius orlaivius

Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) valdomi tolimojo nuotolio dronai Rostovo prie Dono kariniame aerodrome pataikė į vieną transporto lėktuvą An-12, du transporto lėktuvus An-26 ir tris sraigtasparnius, ketvirtadienį socialiniuose tinkluose nurodė V. Zelenskis.
SBU teigimu, po smūgio orlaivių ir sraigtasparnių stovėjimo aikštelėje kilo didelis gaisras, po kurio sekė antriniai sprogimai.
Aerodromas yra maždaug už 100 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
„Dėkoju mūsų kariams, kurie kasdien leidžia Rusijai apčiuopiamai pajusti karą, – socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis. – Kasdien reaguojame į agresiją. Rusija privalo pasirinkti taiką.“
Ukraina taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje – Vidurio Rusijos mieste, esančiame daugiau nei už 700 km nuo Ukrainos sienos, pridūrė V. Zelenskis.