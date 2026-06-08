Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo mažiausiai 32 žmonės

Smarkiai nukentėjusiame Cheneral Santoso mieste sugriuvo arba buvo stipriai apgadinti keli daugiausia neaukšti pastatai. Pranešta apie cunamio padarytą žalą bent viename pietiniame pakrantės kaime. Mažesnės bangos užfiksuotos Indonezijoje bei Palau ir netgi pietinėje Japonijoje.
Drebėjimas taip pat sukėlė nuošliaužą Saranganio provincijos Glano savivaldybėje, nusinešusią 13 kaimo gyventojų gyvybes, radijo tinklui DZBB sakė provincijos nelaimių padarinių švelninimo pareigūnas Rene Punzalanas (Renė Punzalanas). Pasak jo, Saranganyje žuvo dar keturi kaimo gyventojai.
Šis stiprus žemės drebėjimas buvo galingiausias Filipinuose šiais metais, teigė Filipinų vulkanologijos ir seismologijos instituto direktorius Teresito Bacolcolis (Teresitas Bakolkolis). Jis įspėjo žmones pasitarti su specialistais prieš grįžtant į apgadintus pastatus ir namus, kurie dėl pakartotinių smūgių gali sugriūti.
Jungtinės Valstijos, Filipinų sąjungininkės, pranešė, kad koordinuoja veiksmus su Manila ir yra pasirengusios paremti reagavimo į nelaimę pastangas. Paramą taip pat išreiškė Prancūzija ir Naujoji Zelandija.
„Mūsų pikapą staiga sukrėtė, ir aš pagalvojau, kad nuleido padangą“, — naujienų agentūrai AP iš Cheneral Santoso, kur keliavo, kai 7 val. 37 min. vietos (2 val. 37 min. Lietuvos) laiku įvyko žemės drebėjimas, pasakojo Civilinės gynybos biuro regiono direktorius Rodas Sosmena (Rodas Sosmenja).
„Smūgiai buvo labai stiprūs, žmonės iš namų bėgo į gatves“, — sakė jis.
Epicentras jūroje prie Mindanao
Daugiau nei 100 uniformuotų mokinių ir keliolika mokytojų buvo susirinkę į vėliavos pakėlimo ceremoniją palmių apsuptame pradinės mokyklos kieme kaimiškame Malitos miestelyje, Vakarų Davao provincijoje, kai pradėjo drebėti žemė, o pirmoji mokslo metų diena po dviejų mėnesių vasaros atostogų virto chaosu.
„Jų jaudulys pirmąją mokslo dieną virto trauma“, — AP sakė mokyklos direktorė Rosavel Cachuela.
Kai kurie mokiniai panikuodami šaukė ir verkė, tačiau daugiausia liko sėdėti ir nejudėjo, todėl buvo išvengta sužalojimų, sakė R. Cachuela ir pridūrė, kad sugriuvus stoginei buvo apgadintas motociklas.
Cheneral Santose, uostamiestyje, kuriame gyvena daugiau nei 700 tūkst. žmonių ir kuris yra regioninis tunų eksporto pramonės centras, mažiausiai 12 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios.
Paieškos ir gelbėjimo komandos skubėjo ieškoti žmonių, kurie galėjo būti įstrigę prekybos centre, sandėlyje, pradinėje mokykloje ir kituose nedideliuose pastatuose, kurie sugriuvo arba buvo stipriai apgadinti, pranešė pareigūnai.
Dėl žemės drebėjimo laikinai uždarytas Cheneral Santoso tarptautinis oro uostas, atšaukta 17 vietinių skrydžių, pranešė Filipinų civilinės aviacijos administracija.
Žemės drebėjimo epicentras buvo jūroje prie Mindanao, antros pagal gyventojų skaičių Filipinų salyno salos.
Pasak T. Bacolcolio, žemės drebėjimas įvyko 33 km gylyje, maždaug už 32 km į pietvakarius nuo Maasimo miestelio Saranganio provincijoje.
Žalos ir aukų vertinimas
Prezidentas Ferdinandas Marcosas jaunesnysis nurodė atšaukti pamokas ir pavedė reagavimo į nelaimes agentūroms nedelsiant pradėti darbą žemės drebėjimo sukrėstose provincijose, sakydamas, kad „nacionalinė vyriausybė imasi veiksmų ir mes nepaliksime Mindanao nuošalyje“.
Ramiojo vandenyno cunamio perspėjimo centras pranešė, kad cunamio grėsmė iš esmės praėjo praėjus maždaug penkioms valandoms po žemės drebėjimo.
Filipinų pareigūnai popietę taip pat atšaukė perspėjimą dėl cunamio. Pietų Zamboangos provincijos pakrantės kaime dėl žemės drebėjimo ir aukštesnių bangų buvo apgadintos šešios ant polių stovėjusios lūšnos, pranešė pareigūnai.
Be nuošliaužos Saranganyje, dauguma kitų žūčių nutiko sugriuvus pastatams ir krentant nuolaužoms, įskaitant apgadintą mečetę, pietinėse Pietų Kotabato ir Vakarų Davao provincijose bei Baluto saloje, teigia R. Sosmena ir kitas nelaimių padarinių švelninimo pareigūnas Ednaras Dayanghirangas.
Maniloje veikiantis radijo tinklas DZRH pranešė, kad iš dalies sugriuvo keturių aukštų komercinis pastatas, kuriame buvo įsikūrusi jo provincijos stotis, o darbuotojai išbėgo į pirmąjį aukštą nenukentėję.
Užfiksuotos cunamio bangos
Sultono Kudarato ir Saranganio provincijose užfiksuotos 1 metro bangos. Kiambos miestelyje vienu metu smogė 1,4 metro banga, sakė T. Bacolcolis.
Žemės drebėjimas taip pat buvo juntamas Malaizijos Sabaho valstijoje, Borneo saloje.
Indonezijos Sulavesio saloje užfiksuota 83 cm cunamio banga, o PTWC pranešė, kad Palau buvo išmatuotos 30 cm bangos.
Iki 20 cm bangos buvo fiksuotos atokioje Japonijos Čičidžimos saloje ir centrinėje Japonijos dalyje esančiame Kušimote, pranešė šalies meteorologijos agentūra.
Filipinus, vieną iš labiausiai stichinių nelaimių pažeidžiamų šalių pasaulyje, dažnai sukrečia žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai, nes jie yra Ramiojo vandenyno „Ugnies žiede“ – seismologinių lūžių lanke aplink vandenyną.
Salyną kasmet taip pat nusiaubia apie 20 taifūnų ir tropinių audrų.
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