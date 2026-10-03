Žiniasklaida: išpuoliu „FlyDubai“ lėktuve įtariamam pilotui Omane buvo uždrausta skraidyti

Pranešimuose nurodoma, kad įtariamasis yra Omano pilietis Hamamas al Hammami (Hamamas Hamamis). Dėmesys jo asmeniui suintensyvėjo po trečiadienio dramos iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve, kai, pareigūnų teigimu, tik per plauką pavyko išvengti katastrofos.
„FlyDubai“ skrydžio metu lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, užpuolė jo antrasis pilotas, tačiau kapitonui pavyko atidaryti pilotų kabinos duris, o keleiviai ir įgula tuomet suvaldė užpuoliką. Lėktuvas avariniu būdu nutūpė Saudo Arabijoje.
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) nurodė, kad antrasis pilotas kapitoną užpuolė panaudodamas pilotų kabinos avarinį kirvį ir bandė perimti lėktuvo valdymą. JAE incidentą vadina teroristiniu išpuoliu.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pareiškė, kad įtariamasis buvo patyręs „islamistinę radikalią indoktrinaciją“ ir bandė sudaužyti lėktuvą.
Laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis su situacija susipažinusiais asmenimis, penktadienį pranešė, jog Omano institucijos uždraudė H. al Hammami skraidyti baimindamosi, kad jis perėmė radikalias ideologines pažiūras.
Transliuotojas CNN, remdamasis dviem su situacija susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad šis pilotas pernai buvo atleistas iš darbo Omano nacionalinėse oro linijose – dėl susirūpinimo jo ekstremistinėmis pažiūromis.
Transliuotojas „al Arabiya“, remdamasis informuotu šaltiniu, nurodė, jog Omano institucijos nustatė, kad H. al Hammami laikėsi ekstremistinių pažiūrų.
Pranešime pažymima, kad jis taip pat kurį laiką praleido Sirijoje, o tai privertė sunerimti, kad jį galėjo paveikti tenykštės radikalios grupuotės.
Televizija „ABC News“, remdamasi su tyrimu susipažinusiais aukšto rango žvalgybos ir teisėsaugos pareigūnais, pranešė, kad dar būdamas stažuotoju įtariamasis, regis, buvo sučiuptas turintis ekstremistinės medžiagos.
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