Žiniasklaida: Rusija Ukrainos kare prarado mažiausiai devynioliką generolų

Pasak naujienų portalo „The Insider“, tai patvirtina atvirojo šaltinio duomenys ir Rusijos bei Ukrainos šaltinių ataskaitos.
Pažymėtina, kad rusai aukšto rango karininkų prarado tiek tiesiogiai fronto linijoje, tiek užnugaryje – dėl smūgių į štabus, sabotažo ir Rusijos teritorijoje bombardavimo. Keletą generolų dar pirmaisiais karo mėnesiais likvidavo snaiperiai arba sunaikino artilerijos ugnis.
Maskva oficialiai patvirtino ne visus mirties atvejus.
2022 m. pasirodė žinia, kad žuvo generolas Andrejus Suchoveckis – jį Černihivo srities šturmo metu pakirto snaiperio kulka ir jis tapo pirmuoju generolu, kurio žūtį patvirtino Rusija. Tarp kitų žuvusiųjų yra Olegas Mitiajevas, Vladimiras Frolovas, Andrejus Simonovas, Kanamatas Botaševas ir Romanas Kutuzovas.
Taip pat 2022 m. pasirodė pranešimai apie generolo majoro Andrejaus Kolesnikovo žūtį, tačiau 2023 m. propagandistas Vladimiras Solovjovas paskelbė neva naujausią pranešimą iš Sirijos, kuriame A. Kolesnikovas davė interviu, nurodant, kad jis tapo Rusijos grupuotės vado pavaduotoju.
Kitais, 2023 metais žuvusiųjų sąrašą papildė generolai Dmitrijus Uljanovas, Sergejus Gorjačevas, Olegas Tsokovas, Vladimiras Zavadskis ir kiti.
2024 ir 2025 m. be kita ko buvo nukauti Radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos pajėgų vadas Igoris Kirilovas, Rusijos generalinio štabo pagrindinės operatyvinės valdybos pavaduotojas Jaroslavas Moskalikas, Rusijos karinio jūrų laivyno vado pavaduotojas Michailas Gudkovas ir Rusijos generalinio štabo operatyvinio mokymo direkcijos vadovas Fanilas Sarvarovas.
Kai kurie iš jų žuvo tuo metu, kai jau buvo išėję į atsargą arba tarnavo savanorių ir šturmo daliniuose, įskaitant tokias formuotes kaip „Storm Z“ ir privačias karines kompanijas, pažymi portalas.
Kaip pirmiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo operatyvinio mokymo valdybos vadovas generolas leitenantas Fanilas Sarvarovas žuvo 2025 m. gruodį, kai Maskvoje buvo susprogdintas jo automobilis.