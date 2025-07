Žmogaus teisių gynėjai: pastaraisiais metais Saudo Arabijoje stulbinamai padaugėjo egzekucijų

Nuo 2014 m. sausio iki 2025 m. birželio mirties bausmė Saudo Arabijoje įvykdyta 1 816 asmenų. Beveik kas trečiam iš jų mirties bausmė įvykdyta už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, o 75 proc. iš jų buvo užsienio piliečiai, teigė teisių gynimo grupė.

Vien 2025 m. birželį mirties bausmė šioje Persijos įlankos karalystėje buvo įvykdyta 46 kartus, iš jų 37 – už nusikaltimus, susijusius su narkotikai. Tai reiškia, kad tą mėnesį kiekvieną dieną buvo įvykdoma daugiau nei viena mirties bausmė, teigia „Amnesty International“. Trisdešimt keturi nuteistieji myriop buvo užsienio piliečiai.

„Stebime išties siaubingą tendenciją, kai už nusikaltimus, už kuriuos niekada neturėtų būti skiriama mirties bausmė, yra baudžiamas stulbinamas užsienio piliečių skaičius. Ši ataskaita atskleidžia tamsią ir kruviną tikrovę, besislepiančią už progresyvaus įvaizdžio, kurį valdžios institucijos bando sukurti visame pasaulyje“, – sakė organizacijos „Amnesty International“ direktoriaus pavaduotoja Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionui Kristine Beckerle.

Organizacijos teigimu, per pastarąjį dešimtmetį mirties bausmė Saudo Arabijoje buvo įvykdyta 155 pakistaniečiams, 66 sirams, 50 jordaniečių ir kitų šalių piliečiams, be to, mirties bausmė gresia dar dešimtims užsienio piliečių.

„Amnesty International“ teigė, kad 2024 m. karalystėje buvo įvykdyta didžiausias egzekucijų skaičius per daugiau nei tris dešimtmečius – net 345. Tais pačiais metais Saudo Arabija buvo viena iš keturių pasaulio šalių, kuriose, kaip pranešama, buvo vykdomos egzekucijos už nusikaltimus, susijusius su narkotikais.

Žmogaus teisių gynimo grupės ne kartą kritikavo šią karalystę, teigdamos, kad ji yra viena iš šalių, kuriose įvykdoma daugiausia mirties bausmių visame pasaulyje, nors Rijadas yra žadėjęs tam tikrais atvejais mirties bausmės neskirti.

2022 m. lapkritį baigėsi beveik dvejus metus galiojęs neoficialus mirties bausmių už su narkotikais susijusius nusikaltimus moratoriumas.