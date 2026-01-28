Žuvę, sužeisti, dingę be žinios: analitikai suskaičiavo abiejų pusių nuostolius Ukrainoje

Didžiausius nuostolius patyrė Maskvos pajėgos – per beveik ketverius metus nuo invazijos į Ukrainą pradžios bendras nukentėjusių rusų karių skaičius pasiekė 1,2 milijono, iš jų 325 tūkst. karių žuvo, nustatė Strateginių ir tarptautinių studijų centras (CSIS).
„Nė viena didžioji valstybė jokiame kare nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos nepatyrė net panašių nuostolių, kuriuos sudaro sužeisti ir žuvę kariai,“ – teigė CSIS, pažymėdamas, kad „Rusijos pajėgos mūšio lauke žengia į priekį nepaprastai lėtai“.
Nemenkus nuostolius patyrė ir Ukrainos pajėgos – nuo 2022 m. vasario iki 2025 m. gruodžio kare nukentėjo nuo 500 tūkst. iki 600 tūkst. ukrainiečių karių, iš kurių nuo 100 tūkst. iki 140 tūkst. žuvo, teigia centro ekspertai.
„Bendras Rusijos ir Ukrainos aukų skaičius gali siekti 1,8 milijono, o iki 2026 m. pavasario jis gali pasiekti du milijonus“, – teigė CSIS.
2025 m. vasarį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu vienam JAV televizijos kanalui sakė, kad nuo 2022 m. jo šalis neteko beveik 46 tūkst. karių, o dar dešimtys tūkstančių karių yra dingę be žinios arba buvo paimti į nelaisvę, tačiau analitikai mano, kad šie skaičiai neatitinka tikrovės ir turėtų būti didesni.
Naujienų agentūros BBC tarnyba Rusijoje ir žiniasklaidos kanalas „Mediazona“, remdamiesi viešai prieinamais duomenimis, pavyzdžiui, pranešimais apie žūtį, nustatė, kad per ketverius karo metus žuvo daugiau nei 163 tūkst. Rusijos karių, tačiau pripažįsta, kad tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis.
Karas taip pat pareikalavo daugybės civilių aukų – Jungtinių Tautų stebėtojai užregistravo, kad 2025 m. Ukrainoje žuvo daugiau civilių nei bet kuriais kitais metais, išskyrus 2022 m.
2025 m. žuvo daugiau nei 2,5 tūkst. civilių ir daugiau nei 12 tūkst. buvo sužeista, teigė JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras, pažymėdamas, kad JT nuo 2022 m. patvirtino beveik 15 tūkst. civilių žūčių, tačiau bendras jų skaičius „tikriausiai yra gerokai didesnis“.