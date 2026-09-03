Žvalgyba: Rusija planuoja diversijas Danijoje

Tarp pagrindinių taikinių – gynybos pramonės įmonės, susijusios su karine pagalba Ukrainai, laikraščiui sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos (PET) kontržvalgybos vadovas Emilis Græsholmas.
„Pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai“, – teigė E. Græsholmas.
„Tuo pačiu tikslas yra mus įbauginti, kad mes neberemtume ukrainiečių ir neplėstume nuosavų gynybinių pajėgumų“, – dėstė jis.
Žvalgybos tarnyba paprastai vengia viešumo, tačiau E. Græsholmas nurodė, kad grėsmė yra pakankamai konkreti, jog būtų galima paskelbti viešą perspėjimą.
„Taikinių pasirinkimas ir pasirengimas yra toks konkretus, kad manome, jog būtina viešai pranešti žinią, kad tai yra grėsmė, kurią reikia vertinti rimtai“, – „Berlingske“ tvirtino jis.
E. Græsholmas paminėjo padegimą kaip vieną iš galimų Rusijos planų tikslų ir paragino gynybos pramonės bendroves sugriežtinti saugumo priemones.
Rusija taip pat bando verbuoti paprastus danus savo planams, jiems dažnai nežinant, kad jie dirba Maskvai, kalbėjo E. Græsholmas.
„Tai galėtų apimti įmonių ar objektų fotografavimą ar filmavimą, o gauta medžiaga vėliau galėtų būti panaudota diversijų planams“, – sakė jis.
Jis paragino Danijos žmones būti įtarius, jei jie sulauktų tokių prašymų.
PET mano, kad grėsmės „mastas ir sudėtingumas“ toliau didės, teigiama pranešime.
„Tai nukreipta prieš Ukrainos gynybos gamintojus Danijoje“, – tvirtino E. Græsholmas.
„Tačiau matome, kad rusai apskritai domisi Danijos gynybos pramone“, – akcentavo jis.
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