Lietuvos pašonėje – slaptos Rusijos pratybos

Vakarų žvalgybos duomenimis, per šias pratybas buvo sprendžiami praktiniai būsimo šaukimo klausimai – kaip apgyvendinti mobilizuotus žmones, aprūpinti juos maistu ir ginklais. Leidinio šaltinių teigimu, panašios priemonės vykdomos ir kituose Rusijos regionuose.
Kremlius kol kas nėra priėmęs sprendimo dėl naujos plataus masto mobilizacijos. Vakarų pareigūnai mano, kad Maskva greičiausiai tokio sprendimo nepriims iki rugsėjo pabaigoje vyksiančių parlamento rinkimų.
Vis dėlto Vladimiro Putino siekis užimti visą Donbaso teritoriją, nepaisant lėto Rusijos kariuomenės veržimosi ir didelių nuostolių, gali priversti Kremlių pakeisti poziciją.
Kaip pažymi WSJ, pastaraisiais mėnesiais Rusijai tampa vis sunkiau surinkti pakankamai naujų karių, kurie kompensuotų žuvusiųjų ir sužeistųjų nuostolius.
JAV ir Europos pareigūnų vertinimu, personalo trūkumas V. Putinui gali palikti nedaug alternatyvų, išskyrus naują plataus masto mobilizaciją.
Ankstesnė mobilizacijos banga, kurią V. Putinas paskelbė 2022 metų rugsėjį, Rusijoje sukėlė didžiulį chaosą. Šimtai tūkstančių vyrų išvyko iš šalies, todėl smarkiai išaugo skrydžių paklausa ir susidarė ilgos eilės prie sienos su Gruzija ir Kazachstanu.
Dabar gandai apie naują mobilizaciją jau kelia nerimą tarp rusų. Kai kurie vyrai ieško būdų išvykti iš šalies, o turtingesni gyventojai iš anksto renkasi vietas, kuriose galėtų pasislėpti nuo galimo šaukimo. Kaip rašo WSJ, dėl šių lūkesčių Gruzijoje ir Armėnijoje jau pradėjo brangti nekilnojamasis turtas.
Tačiau Kremlius gali bandyti išvengti 2022 metų panikos pasikartojimo. Rusija jau sukūrė šaukiamojo amžiaus vyrų duomenų bazę ir pradėjo siųsti jiems pranešimus, kad jie turi atvykti į karinės prievolės ir komplektavimo skyrius.
Analitiko Aleksejaus Jusupovo teigimu, valdžia gali palaipsniui didinti tokių iškvietimų skaičių.
„Jiems lengviau lėtai virti varlę, šaukiant žmones nedidelėmis grupėmis“, – sakė jis.
Eksperto vertinimu, toks požiūris leistų Kremliui išvengti staigaus šoko, panašaus į 2022 metų įvykius, ir kartu palaipsniui didinti Rusijos kariuomenės dydį.
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