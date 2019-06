15-ojo turo anonsas: ar pratęs „Sūduva“ pergalių seriją iki dešimties?

Klaipėdos „Atlantas“ – „Kauno Žalgiris“. Birželio 22 dieną 15 val. Klaipėda, Klaipėdos miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:2

Abu klubai šiame sezone pasidalino po pergalę ir juos turnyro lentelėje šiuo metu skiria 11 taškų praraja.

Klaipėdos klubas su 11 pelnytų įvarčių vis dar yra nerezultatyviausia čempionato komanda, tačiau per pastarąsias trejas rungtynes „Atlantas“ pasižymi bent po kartą. Vis dėlto subyranti gynyba neleidžia atlantiečiams į savo sąskaitą įsirašyti svarbių pergalių. Uostamiesčio klubą paliko ne sykį solidžius pasirodymus surengęs vartininkas Krišjanis Zviedris, kuris vėl rungtyniaus gimtinėje, kita vertus, į rikiuotę grįžo Darvydas Šernas. „Atlantui“ šiose rungtynėse nepadės diskvalifikuotas vidurio gynėjas Klimas Gusočenka, tad į jo poziciją atsitrauks Vilius Armanavičius arba Damiras Žutičius.

„Kauno Žalgirio“ strategas Mindaugas Čepas artėjančiame mače versis be kelių svarbių žaidėjų. Jurijus Bušmanas, Pijus Širvys bei Martynas Dapkus dėl surinktų keturių geltonų kortelių yra diskvalifikuoti, savo ruožtu, Rudinilsonas Silva gins Bisau Gvinėjos rinktinės garbę jau prasidėjusiame Afrikos Tautų taurės turnyre. Pirmasis žalgiriečių vizitas Klaipėdoje kaip reikiant apkarto, šį kartą irgi nebus lengva, tačiau gera puolėjų – Joao Figueiredo bei Roko Krušnausko – sportinė forma yra pozityvus ženklas.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Birželio 22 dieną 19 val. Marijampolė, „Arvi“ arena. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 2:1

Šeštadienio vakare Marijampolėje akis į akį stos dvi šiuo metu „karščiausios“ čempionato ekipos.

„Sūduva“ šią savaitę jau sužaidė vienerias rungtynes – grūmėsi „SHARP LFF taurėje“, kur per paskutines 20 minučių susidorojo su „Marijampolė City“ futbolininkais. Miesto derbis nebuvo itin sudėtingas ir jame rungtyniavo keli rečiau į starto vienuoliktuką patenkantys žaidėjai. Šiame sezone čempionai sostinės klubą įveikė abu sykius, tačiau kova būdavo nuožmi ir „Riteriai“ du kartus buvo netoli lygiųjų. Šiuo metu „Sūduvai“ gali padėti tiek Mihretas Topčagičius, tiek Sandro Gotalas, tiek Tosaintas Rickettsas – turint tokį potencialą puolime, realu, jog namuose gali būti iškovota 10-oji pergalė iš eilės.

„Riteriai“ taip pat itin sparčiai renka taškus – per pastarąsias šešerias rungtynes jų iškovojo net 16. Ypač svarbi vilniečiams buvo pergalė Klaipėdoje, kai per kiek daugiau nei pusvalandį buvo likviduotas dviejų įvarčių deficitas bei pelnytas pergalingas įvartis. Sostinės komanda yra pavojinga standartinių padėčių metu – tą Aurelijaus Skarbaliaus kariauna įrodė praėjusiame mače, be to, akistatoje su „Kauno Žalgiriu“ oponentas taip pat ranka sužaidė po pakelto kampinio. „Riteriai“ gali jaustis kur kas ramiau: pozicija pirmame ketverte išties užtikrinta, o nuo antroje vietoje žengiančio Vilniaus „Žalgirio“ skiria gana nedidelė 6 taškų praraja.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Palanga“. Birželio 23 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 5:1, 4:1

Du kartus dvikovose su Kauno klubais išsigelbėję žalgiriečiai sieks pergalių seriją pratęsti iki trijų.

Abiejuose susitikimuose su „Palanga“ vilniečiai iškovojo triuškinamas pergales, tačiau šį kartą versis be dviejų labai svarbių gynybinio plano žaidėjų. Dėl surinktų keturių geltonų kortelių artimiausiame mače nerungtyniaus Modestas Vorobjovas ir Marko Tomičius. Vietoje M. Vorobjovo į kovą gali būti metamas Victoras Perezas, kuris dvikovoje su „Kauno Žalgiriu“ jau buvo ant komandos atsarginių žaidėjų suolo. Situacija su vidurio gynėjais yra kur kas painesnė. Komandą palikus Mevlanui Adili ir vis dar negalint debiutuoti Klemenui Bolhai, lieka tik Sigitas Olberkis ir Georgas Freidgeimas, tačiau pastarasis šiame A lygos sezone dar nerungtyniavo.

„Palanga“ šią savaitę be didesnio vargo žengė į „SHARP LFF taurės“ ketvirtfinalį, kai po Andrejaus Miazino „pokerio“ 4:0 buvo nugalėtas Plungės „Babrungas. Šiuo metu palangiškių sudėtis yra gerokai aptrupėjusi: komandoje nebėra Chritoso Intzidžio, į Rusijos aukščiausią lygą siekiančio sugrįžti Sergejaus Karetniko ir Josipo Baličiaus. A lygoje „Palanga“ pastaruoju metu patiria pralaimėjimus, tačiau dažnose rungtynėse komanda kovoja iki pabaigos ir būna netoli lygiųjų. Vis dėlto pakovoti dėl pozityvaus rezultato Vilniuje bus labai sudėtinga.