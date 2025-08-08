Atsistatydinusi „Žalgirio“ direktorė skyrė žodžius komandai: visada buvote man geriausi

Vilniaus „Žalgiris“ nuo rugpjūčio 7-osios tapo kitoks. V. Venslovaitienė per atstovaujančią advokatę išplatino pranešimą apie pasitraukimą.
„Informuoju, kad, siekdama išvengti tolimesnės eskalacijos FK „Žalgiris“ ir mano atžvilgiu, priėmiau sprendimą atsistatydinti iš VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ ir VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ akademijos direktorės ir valdybos narės pareigų ir apie šį savo sprendimą šiandien (ketvirtadienį – red. past.) informavau įstaigos dalininkus ir valdybą.
Komandai noriu pasakyti, kad tikiu jumis ir treneriu, būkit stiprūs, mokykitės iš šios situacijos – dauguma jūsų – būsimi treneriai, o šiandien (ketvirtadienį – red. past.) linkiu jums likti stipriais, ambicingais kovotojais už tiesą – jūs visada buvote man geriausi. Visada meldžiausi ir linkėjau jums sveikatos ir pergalių, to linkėsiu ir ateityje. Šiandien (ketvirtadienį – red. past.) tariu visiems – ačiū už pamokas“, – teigiama pranešime.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tokiu tekstu V. Venslovaitienė pasidalijo prabėgus vos parai nuo plačiai nuskambėjusios istorijos, kaip ji pati pasirašė 15 metų senumo sutartį ir tokiu būdu, kurį tirs teisėsauga, įgavo dalį klubo akcijų. Dabar jau aišku, kad V. Venslovaitienė bent dalį klubo parduos, jai priklauso 5 iš 14 klubo dalių.
„Žalgiryje“ 51-erių specialistė dirbo nuo 2009-ųjų. Jau po metų tapo vadove, taigi vadovavo tituluočiausiam Lietuvos klubui 15 metų. Per tą laikotarpį „Žalgiris“ 8 kartus tapo Lietuvos čempionu, 9 kartus kėlė LFF taurę, 8 kartus – LFF Supertaurę. Iškovojo iš viso 25 trofėjus per 16 metų ir prieš trejus metus tapo pirmuoju Lietuvos klubu, patekusiu į UEFA Konferencijų lygą.
