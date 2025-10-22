Dėl medalių dar galėję kovoti šiauliečiai nusileido „Bangai“

Pirmosios minutėmis ekipos apsikeitė smūgiais – Ignas Venckus netaikliai smūgiavo galva, po Eligijaus Jankausko perdavimo bandymą atliko Karolis Žebrauskas, komandą išgelbėjo Mantas Bertašius, kiek vėliau pastarasis apsigynė ir nuo pačio E. Jankausko tolimo bandymo.
17-ąją minutę Marko Mandičius suklydo bei neišmušė kamuolio, tuo pasinaudoti galėjęs I. Venckus nepataikė į vartų plotą iš labai arti. Visgi, puolėjas pasižymėjo 57-ąją minutę, kai Rokas Filipavičius kamuolį siuntė į baudos aikštelę, o I. Venckus pasinaudojo prastu Vyto Gašpuičio lietimu.
64-ąją minutę gargždiškiai rezultatą padvigubino, kai atšokusį kamuolį vienu lietimu iš oro į vartų tinklą siuntė Aaronas Olugbogi. K. Žebrauskas buvo atsidūręs atakos smaigalyje, bet pastarasis geroje situacijoje atsidūrė nuošalėje, Vaidas Magdušauskas į kamuolį nepataikė taip, kaip norėtų.
Susitikimui einant į pabaigą svečių vartų sargas apsigynė nuo stipraus tolimo Nikita Komissarovo bandymo, Gabrieliaus Micevičiaus bandymas galva iš arti skriejo tiesiai į M. Bertašių.
Per pridėtą teisėjo laiką komandos apsikeitė įvarčiais – Saulės miesto gretose pasižymėjo G. Micevičius, tačiau jau kitame momente į greitą ataką nubėgęs Sherwinas Seedorfas buvo taiklus ir padėjo tašką susitikime.
Po šio susitikimo „Banga“ su 37 taškais rikiuojasi aštunta, savo ruožtu, šiauliečiai savo sąskaitoje turi 50 taškų, tačiau tikslas pavyti 3-iąją poziciją, kol kas, slysta iš rankų.
