2025-09-13 00:41
alyga.lt inf.

„TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje taškų sąskaitą papildė autsaideris Alytaus DFK „Dainava“. 28-ajame ture alytiškiai pirmą kartą šiemet nepralaimėjo prieš Telšių „Džiugą“ – 1:1.

„Džiugas“ neįveikė autsaiderių / alyga.lt nuotr.

Pirmame kėlinyje daugiau galimybių turėjo namuose žaidę džiugiečiai, tačiau lygiai po penkių mėnesių į vartų stačiakampį sugrįžęs Volodymyras Krynskis žaidė solidžiai. Kitoje aikštės pusėje laimę iš toli pabandė Nikolozas Čikovani – Lietuvos čempionate debiutavęs Danylo Riabenka bandymą atrėmė.

Nemažai gynyboje kentėję dainaviečiai 76-ąją minutę pasinaudojo standartine situacija. Po pakelto kampinio Danielis Alemao galva nukreipė kamuolį į vartus, jam rezultatyvų perdavimą atliko Ernestas Stočkūnas.

Vis dėlto po poros minučių „Džiugas“ atstatė pusiausvyrą: Ronaldas Sobowale atliko perdavimą, jį sustabdė Vilius Piliukaitis – dėkingai atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Oleksandras Kurcevas. Ukrainiečiui tai buvo 9-asis įvartis šiame sezone.

