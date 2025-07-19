Lietuvos čempionas pranoko žemaičius

Į mačą sostinėje žalgiriečiai stojo po fiasko UEFA Čempionų lygos atrankoje. Jau pirmajame etape jie baigė savo kelionę, susileisdami Maltos ekipai.
Per pirmąsias susitikimo Vilniuje minutes gerokai aktyvesni buvo šeimininkai, kurie ilgiau kontroliavo kamuolį, o po Giedriaus Matulevičiaus smūgio teko padirbėti telšiškių vartininkui Mariui Paukštei.
Kėlinio viduryje puikaus perdavimo iš aikštės gilumos sulaukęs Oleksandras Kurcevas smūgiavo į Carloso Olseso ginamus vartus, bet vartininkas kamuolį sugavo. Bandymu atsakė ir Liviu Antalis, tačiau rimčiau pagrasinti M. Paukštės ginamiems vartams nepavyko.
Iškart po pertraukos nepasiruošusius žalgiriečių gynėjus užklupo O. Kurcevas ir Aramas Baghdasaryanas, tiesa, abu smūgius atrėmė puikiai sužaidęs C. Olsesas.
54-ąją minutę Bruno Tavaresas puikiu perdavimu išvedė L. Antalį, bet žalgiriečių puolimo lyderis varžovų vartininko nenuginklavo. Panašioje situacijoje atsidūręs „Džiugo“ puolėjas A. Baghdasaryanas taip pat į vartus nepataikė.
66-ąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – Dino Salčinovičius tiksliai perdavė kamuolį Liviu Antaliui, o šis smūgiu galva išvedė „Žalgirį“ į priekį. Po kiek daugiau nei dešimties minučių rezultatą padvigubino D. Salčinovičius, pasinaudojęs sumaištimi svečių baudos aikštelėje.
Pergalę iškovojęs „Žalgiris“ turi 28 taškus ir jais susilygino su penktoje vietoje esančiu „Džiugu“.
„Nuotaikos buvo prastos po nesėkmės Čempionų lygoje. Klampios rungtynės, varžovas žaidė nuo gynybos, rėmėsi tolimais perdavimais. Bet mes prie to pripratę. Gerai, kad antrajame kėlinyje susikūrėme progas ir jas realizavome“, - sakė Vilniaus „Žalgirio“ strategas Vladimiras Čeburinas.
„Vilniečių pusėje buvo meistriškumo, kurio mums pritrūko. Pirmas 15 min. buvo sunku, varžovai spaudė, bet vėliau pagavome ritmą“, - dėstė „Džiugo“ treneris Andrius Lipskis.
